معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد در راستای اجرای مصوبات شورای ترافیک شهرستان، از وضعیت ترافیک هسته مرکزی شهر و طرح ویژه تردد تاکسی در خیابان شهدا بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قدرت اله ولدی گفت: ساماندهی وضعیت ترافیک هسته مرکزی شهر باید به صورت ویژه پیگیری شود.

وی، ضمن بازدید میدانی از محل اجرای طرح، بر لزوم انجام مطالعات جامع و دقیق با هدف بررسی همه جوانب طرح از جمله رضایتمندی عمومی، تأثیر بر جریان ترافیک و وضعیت ناوگان تاکسیرانی تأکید کرد.

بر اساس تأکید فرماندار بروجرد ، مقرر شد ظرف مدت یک هفته، مطالعات تکمیلی با همکاری مشاور طرح و کارشناسان ذیربط انجام و نتایج آن در جلسه‌ای تخصصی با حضور مسئولان و مشاوران طرح مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیم نهایی برای اجرای این طرح اتخاذ شود.

در این بازدید که با حضور معاون عمرانی فرماندار، معاون عمرانی شهردار، رئیس پلیس راهور شهرستان و جمعی از کارشناسان حوزه ترافیک انجام شد، فرماندار ویژه بروجرد ضمن گفت‌وگو با مردم و رانندگان تاکسی، از نزدیک در جریان دیدگاه‌ها و پیشنهادات آنان درباره اجرای طرح قرار گرفت.