زارعی کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: کشورهایی که در نشست شرم الشیخ حضور دارند ترکیبی از آمریکا ، اروپا و بعضی از دولت‌های عربی است که اساساً ثابت کرده‌اند که هیچ علاقه‌ای به موضوع فلسطین و آرمان فلسطین ندارند پس دلیلی ندارد جمهوری اسلامی ایران در این نشست شرکت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررسی نشست شرم الشیخ و چشم انداز توافق آتش بس در غزه با حضور آقایان سعد الله زارعی کارشناس مسائل غرب آسیا و امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل بین الملل برگزار شد و مهمانان به سوالات مجری پاسخ دادند.

مجری: در نخستین مرحله از تبادل اسرای گروه‌های مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی امروز بعد از این که حماس بیست اسیر رژیم صهیونیستی به صلیب سرخ تحویل داد، رژیم صهیونیستی هم روند آزادکردن هزار و نهصد و هفتاد اسیر فلسطینی را آزاد خواهد کرد.

سوال: آقای زارعی مراحل مختلف آتش بس در غزه و مراحل آزادسازی اسرایی که ازسوی رژیم صهیونیستی و هم حماس، نگاهی بیاندازیم به مراحل مختلف این آتش بس در نهایت کفه سنگین به سمت کدام طرف است؟

زارعی: در واقع یک چیزی متن ترامپ است که یک متن بیست ماده‌ای است و یک چیزی وضعیت موجودست و چیزی که الان در حال اجراست و یک چیزی افق این مسئله و افق طرح است.

در طرح بیست ماده‌ای، ۴ ماده آن کاملا به نفع اسرائیل است که شامل مواد یک. چهار و سیزده و چهارده می‌شود و ده بند از این توافق به نفع فلسطینی هاست، بند‌های ۲-۳-۴، چهار مشترک است تبادل اسرا، ۵-۶-۷-۸-۱۲-۱۶ و ۱۷ ده بند از این، هفت بند هم عمومی است که به ترتیبات اجرا اشاره دارد.

بند‌های ۹-۱۰-۱۱-۱۵-۱۸-۱۹-۲۱ این کلیات طرح بیست ماده‌ای ترامپ است و این سوال وجود دارد که چرا بند‌های بیشتری به فلسطینی‌ها اختصاص پیدا کرد، البته ما مدعی نیستیم که این بند‌های هم وزن هستند و یک آهنگ دارند و یک ارزش دارند ولی تلاش شده است که نشان داده شود که کفه به سمت فلسطینی هاست.

سوال این است که چرا این تصویر را ایجاد کردند.

سوال: آیا در میدان واقعیت چنین است؟

زارعی: خود این طرح چرا طوری تنظیم شده است که طرف فلسطینی رغبت داشته باشد به این طرح، اولا این طرح در کلیت به نفع آن‌ها نیست، فلسطین خلع سلاح شود ولی اسرائیل سلاحش را داشته باشد، وضعیت اداره مدنی این جا در اختیار کمیته خارجی باشد و اداره اسرائیل در اختیار اسرائیل باشد، این نشان می‌دهد که توازن ندارد و به ضرر فلسطینی هاست.

ولی سوال این است که چرا ده بند از این بیست بند این طور تنظیم کردند که نمای آن دلیل بر حمایت از فلسطینی هاست، دلیل این است که طرف فلسطینی در موضع قدرت بوده است، در زمانی که این طرح در روز اول مهر تنظیم شده است و طرف اسرائیلی و طرف آمریکایی و دیگرانی که با این‌ها در این موضوع همکاری کردند، این‌ها مقاومت فلسطین را درموضع قدرت می‌دیدند و نیازمند این می‌دیدند که نمای فلسطینی بیشتری به طرح ترامپ بدهند.

اما این طرح با اصرار و حمایت و مدیریت بسیار خوب حماس به سه مرحله تقسیم شد، اولین مرحله چهار بند اول است که شامل آتش بس، عقب نشینی ارتش اسرائیل به خط آبی به خط زردست، از هفتاد درصد به حدود ۵۲ یا ۵۳ درصد است و سوم این که کمک‌ها بازگشایی شود و کمک‌ها وارد غزه شود و چهارم تبادل اسراست.

نگاه کنید که سه بند این کاملا به نفع فلسطینی هاست، یک بند مشترک است و آن هم تبادل اسراست که امروز تبادل اسرا تقریبا اتفاق افتاد و بیست تا از اسرای اسرائیلی و به همراه نزدیک به دو هزار اسیر فلسطینی از جمله حدود هزار و هفتصد و شانزده نفر از کسانی که در غزه بعد از هفت اکتبر بازداشت شده بودند، این‌ها امروز آزاد شدند و تحویل شدند.

این بخش اول طرح است که امروز به نوعی تمام شده است، بخش دوم این طرح که قاعدتا از فردا این شروع می‌شود و یک چیزی در حدود دو ماه پیش بینی می‌شود که این استمرار پیدا می‌کند، در این بخش ترتیبات اداره غزه و تشکیل هیئت صلحی که در طرح ترامپ آمده و درنهایت بستر روی کار آمدن یک دولت تکنوکرات فلسطینی که طبیعتا از ساکنان غزه خواهد بود و این هم یک تکنوکراسی مقاومتی طبیعتا شکل می‌گیرد به خاطر این که مردم باید رای دهند و مردم به غیر مقاومت رای نمی‌دهند.

این ترتیبات باید در مرحله دوم بحث شود و همین طور عقب نشینی اسرائیل که الان در خط از انتقال از خط آبی به خط زرد اتفاق افتاده است.

در مرحله دوم باید از خط زرد به خط قرمز که در واقع به هجده درصد هنوز باقی می‌ماند بعد از خط قرمز، می‌آید در منطقه خط قرمز که این می‌شود مرحله دوم؛ که این مرحله دوم یک مرحله بسیار پیچیده است و بحث زیادی می‌برد و بسیاری از ناظران از جمله ناظران آمریکایی اظهار بدبینی کردند و گفتند که بعیدست که در این مرحله حماس تن دهد به یک هیئت صلحی که بخواهد نیرو‌های خارجی، نیرو‌های آمریکایی و اروپایی و عربی بخواهد اداره این جا را برعهده بگیرد و احتمال این که اسرائیلی‌ها واقعا از خط زرد و از خط قرمز عقب نشینی بکنند، گفتند این‌ها خیلی بعیدست و احتمالا طرح ترامپ در این مرحله یعنی امروز به پایان می‌رسد و تداومی نخواهد داشت.

در مرحله سوم، مرحله‌ای است که در این جا بحث سلاح مقاومت مطرح می‌شود و تونل‌های مقاومت و سلاح مقاومت و ترتیبات طولانی مدتی پس از این و بازسازی غزه.

من فراموش کردم بگویم که درمقطع دوم بازسازی راه‌ها، بیمارستان‌ها و نانوایی‌ها گنجانده شده است و در مرحله سوم شروع بازسازی خانه‌هایی که حدود هشتاد منازل می‌شود که در این جا الان حماس دو سه تا مطلب را مطرح کرده است.

مطلب اساسی به عنوان خطوط قرمز.

سوال: وضعیت آتش بسی که در غزه با تبادل اسرا بین رژیم صهیونیستی و حماس امروز آغاز شد، فکر می‌کنید که این آتش بس در کوتاه مدت و البته در بلند مدت با توجه به تاکید بر سه مرحله‌ای بودن آن چگونه خواهد بود؟

ابوالفتح: همه قرائن و شواهد نشان می‌دهد که آتش بس نمی‌تواند طولانی مدت باشد، یکی این که سنت دیرینه غرب آسیا به گونه‌ای است که از این دست آتش بس‌ها زیاد بوده است و از این دست طرح‌های صلح زیاد بوده است ولی به تدریج بنا به دلایلی اسرائیلی‌ها می‌گویند فلسطینی‌ها مقصرند و فلسطینی‌ها می‌گویند که اسرائیلی‌ها مقصرند، دیگر هر چیز، هرکی مقصر باشد، زد و خورد همین الان شروع می‌شود.

همین امروز که ترامپ در بیت المقدس بود و بعد رفت شرم الشیخ وزیر جنگ اسرائیل می‌گوید که حماس آتش بس را نقض کرد، حرف‌های خودش را می‌زند، ولی مسائلی که زمزمه اش است، این یک نکته.

نکته بعدی این است که آقای دکتر زارعی اشاره کردند، کار بسیار پیچیده است، این سه چهار قلم کار اولیه، کار راحتی بود، البته برای رسیدن به این توافق ماه‌ها کار کردند، این نیست که بگوییم یک شبه به توافق رسیدند، ولی از لحظه‌ای که این‌ها توافق کردند که این کار را انجام بدهند، تا به امروز یک زمانی گذشت و کار شسته رفته شد، هر چه می‌رویم به جلو و بند‌های بعدی که می‌آید کار سخت‌تر می‌شود.

آن چه که گفته می‌شود در مورد خلع سلاح حماس که گفته می‌شود سلاح‌های بگذارند زمین، هیچ مکانیسمی دیده نشده است، فقط روی کاغذ آوردندکه حماس خلع سلاح شود.

چگونه و چجوری، در ابعاد وجزئیاتش، به قول خود غربی‌ها می‌گویند که شیطان در جزئیات است، هر چه جزئی‌تر بخواهند جلو، اختلاف برانگیزترست، نکته بعدی موضع ایالات متحده آمریکا حائز اهمیت است، چون این جنگ، جنگ اسرائیل نبود، یا از یک سطحی به بالا جنگ اسرائیل نبود، جنگ آمریکا بود.

دونالد ترامپ امروز اعلام کرد که جنگ تمام شد، نتانیاهو از این عبارات استفاده نکرد، دیشب گفت ما هنوز نبردمان ادامه دارد.

من نمی‌دانم ایالات متحده آمریکا عزم و اراده اش این است که واقعا جنگ را تمام کند که یک فرصتی یا گردنه‌ای را رد کند، امروز کنیست اسرائیل ترامپ دو سه تا جمله جالب داشت، گفت هر آن چه که اسرائیل می‌توانست در جنگ به دست بیاورد، به دست آورد، یعنی اسرائیل زور نظامی اش بیشتر از این نیست، هر کاری که می‌توانست بکند، تا این اندازه بود، حالا آمریکا پشت سرش بود و جهان غرب پشت سرش بود و گفت من چقدر سلاح دادم و همه این ها، یک جمله دیگر گفت من به بی بی بنیامین نتانیاهو گفتم که تو نمی‌توانی به همه جهان بجنگی، تو کشور کوچکی هستی و نمی‌توانی با همه جهان بجنگی.

این نشان دهنده این است عزم و اراده ایالات متحده جنگی که جنگ خودش بود تمام شده قلمداد می‌کند، دونالد ترامپ به عنوان یک شخص حقیقی و رئیس جمهور آمریکا ولی ساختار ایالات متحده که عقبه اش برمی گردد به یک سری جریان راست افراطی در داخل اسرائیل آیا آن‌ها مثل دونالد ترامپ الان معتقدند که الان باید جنگ تمام شود یا یک بهانه‌هایی پیدا می‌شود و مسئولیت بیاندازند گردن حماس که بگویند شما کوتاهی کردید، اتفاقی که بار‌ها در مورد لبنان و خود غزه و کرانه باختری رخ داده است و بهانه گیری‌ها شروع شود و دوباره به یک زد و خورد شدید برسد.

سوال: آقای زارعی، آقای ابوالفتح اشاره کردند به سخنان امروز دونالد ترامپ آیا تغییر موضع داده است و آن چه که در مورد غزه و فلسطین و صلح یک تاکتیک است و یک نمایشی برای افکار عمومی است؟

زارعی: ترامپ هم در مبارزات انتخاباتی و هم در جریان همین طرحی که ارائه کرد و مباحثی که طی این هفت هشت ماهی که ترامپ آمده است سرکار، صحبت شده است خیلی علاقه دارد که مرد اول صلح در دنیا شناخته شود.

در حالی که از زمانی که روی کار آمده است درگیری‌ها در منطقه ما و درسطح بین الملل گسترش پیدا کرده است، جنگ اوکراین تشدید شده است، دراین مدت جنگ غزه تشدید شده بود تا روز جمعه و درگیری‌های دیگر پیش آمد، درگیری‌های در مورد قطر، در مورد ایران و لبنان و مجموعا کارنامه آقای ترامپ، کارنامه صلح نیست، کارنامه تشدید جنگ بود.

اما واقعیت مطلب این است که اسرائیل و آمریکا در جنگ غزه به بن بست رسیدند و این یک واقعیت است، این‌ها دو سال جنگیدند علیه یک کف دست، ۳۶۰ کیلومتر مربع، الان اسرا را بعد از دوسال با مذاکره آزاد می‌کنند، یعنی حماس را به رسمیت شناختند، کما این که گفتند این خیلی برای ما تلخ است که با همان کسانی که قرار بود که با زور نظامی حذف کنیم داریم با آن‌ها مذاکره می‌کنیم و این مذاکره معناش این است که حداقل تا پایان مذاکره به عنوان طرف فلسطینی قبول کردیم.

با توجه به این که اسرائیلی‌ها به بن بست رسیدند در این جنگ و سریع عقب نشستند از خط آبی به خط زرد و الان در خط زرد هستند و همین طور بحث‌هایی که خود ارتش و سران ارتش اسرائیل مطرح کردند، این‌ها آمدند گفتند که ما بار‌ها به نتانیاهو گفتیم که در غزه نمی‌شود با جنگ پیروز شد و حتما باید مذاکره شود.

فکر نمی‌کنم چه این طرح به آن مرحله دوم و سوم برسد چه نرسد، گمان نمی‌کنم با توجه به این که این‌ها از فلسطینی‌ها شکست خوردند و با پذیرش شکست این طرح را مطرح کردند ما دوباره شاهد شعله ور شدن جنگی در آن اندازه، با آن شدتی که روزانه هفتاد هشتاد فلسطینی شهید می‌شدند، خیلی بعید می‌دانم که جنگ برگردد به آن قبل از این ماجرا ولی چرا آن مدل لبنان این جا به نظر من نتانیاهو دنبال می‌کند، یعنی آتش بس را می‌پذیرند، یک عقب نشینی هم می‌کنند، اما محدودست و هر از گاهی با بهانه و بی بهانه به نقاطی حمله می‌کنند.

سوال: به خط قرمز می‌روند؟

زارعی: به نظر من به خط قرمز هم می‌روند و فضای امنیتی را اسرائیلی‌ها تا حدی که بتوانند حفظ می‌کنند، آن ۱۸ درصدی که در منطقه جنوب نوار و شرق و شمال نوار که عمقش یک تا یک و نیم کیلومترست این را اگربتوانند حفظ می‌کنند و البته اگر بتوانند و عملیات‌های شان به صورت تک و موردی انجام می‌دهند.

اقدامات امنیتی و حملات محدود و تلاش می‌کنند که مانع بازسازی غزه و بازسازی قدرت حماس در این منطقه شوند، این پیش بینی من از مسئله است.

سوال: آقای ابوالفتح فکر می‌کنید خلع سلاح حماس اتفاق می‌افتد؟

ابوالفتح: معتقدم که الان مسئله حماس نیست، یک فرض را مطرح کنم، یک فرض محال که محال نیست، فرض کنیم که حماسی وجود نداشته باشد، تشکیلاتی تحت عنوان حماس یا حزب الله لبنان وجود نداشته باشد.

مشکل که با حزب الله و حماس شروع نشده است که با حذف حزب الله و حماس مشکل رفع شود.

دوره‌ای دهه شصت یا دهه هفتاد تشکیلات، سازمان آزادی بخش فلسطین که خیلی فعالیت می‌کردند، مبارزه می‌کردند، از نظر غربی‌ها کار‌های تورریستی انجام می‌دادند و رفتند مونیخ و المپیک مونیخ را بهم ریختند و آن‌ها حذف شدند و رفتند در روند سازش و مذاکره و عرفات و این‌ها و آیا مشکل فلسطین حل شد، گروه‌هایی روی کار آمدند که خیلی مصمم‌تر و با اراده بیشتر و مجهزتر و از نظر آمریکا و اسرائیل خشن‌تر و از ادعای آن‌ها توریست‌تر، حالا حماس خللع سلاح شود و از بین بروند یا تبعید شوند و هر جای دنیا بروند، تا وقتی که مشکل فلسطین حل نشده است، این داستان ادامه دارد.

یک سطح بالاتر برویم، فرض کنید تمام کشور‌های عربی با اسرائیل صلح کردند، فرض محال که محال نیست، حتی ایران هم با اسرائیل صلح کرد، آیا مشکل منطقه غرب آسیا چیزی که ترامپ به آن می‌گوید منازعه سه هزار ساله، که می‌گوید من آمدم صلح را برقرار کنم، که این اصلا صلح نیست، این خیلی خوب پیش رود آتش بس است، ولی ترامپ دائم می‌گوید صلح صلح و ما صلح را برقرار کردیم.

تا وقتی که فلسطینی‌ها احساس نکنند که حقوق شان تامین شده است، حتی هیچ کشوری اسلامی و هیچ کشور عربی هم پشت شان نباشد، این معضل حل نمی‌شود.

در این طرحی که به آن اشاره شده است هیچ نگاهی درمورد این بحث راه حل دو کشوری نیست، دو دولتی نیست، یعنی دو دولت در سرزمین فلسطین کنار همدیگر باشند، این او را به رسمیت بشناسد و او این را به رسمیت بشناسد و با هم صلح کنند.

راه حلی است که اروپایی می‌خواهد، کشور‌های عربی می‌خواهد، ایالات متحده نمی‌خواهد و رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان نمی‌خواهد و به آن نزدیک نمی‌شود.

بنابراین این زخم همچنان باز می‌ماند حتی اگر حماس نباشد گروه‌های دیگری می‌آیند که شاید مثلاً ۱۰ سال دیگر ۱۵ سال دیگر به فرض اینکه حماس نباشد بگویند این گروهی که آمده بسیار مصمم‌تر جنگجوتر و مسلح به تسلیحات بیشتر یعنی مثلاً تا دهه ۶۰ دهه ۷۰ شاید کسی نمی‌توانست باور کند که ۷ اکتبر به وجود می‌آید ۷ اکتبر به وجود آمده ۱۰ سال دیگر ۱۵ سال دیگر اگر این معضل به شکل بنیادین حل نشود اتفاقاتی به مراتب بزرگتر از ۷ اکتبر پیش می‌آید که هم برای اسرائیل بسیار دردناک خواهد بود و هم برای طرف فلسطینی بنابراین هر راه حلی که می‌خواهند بدهند اگر می‌خواهند اسمش را بگذارند صلح می‌خواهند اسمش را بگذارند آتش بس همین توافق است اگر بخواهند به سمت صلح نزدیک شوند باید بهانه اصلی آن موضوع اصلی را حل کنند حل نکنند این ۷۰ تا ۸۰ سال است که ادامه دارد و حداقل ۷۰ تا ۸۰ سال دیگر هم ادامه پیدا می‌کند.

سوال: آقای دکتر جنگ پایان می‌پذیرد با توجه به شکننده بودن لحظه‌ای این آتش بس می‌خواهم سوالم را در واقع گسترده‌تر کنم و بپرسم آیا اگر آتش بس در غزه بر فرض ادامه دار باشد و شکننده هم نباشد ما شاهد این هستیم که جنگ در منطقه در جای دیگری و در پرونده دیگری توسط رژیم صهیونیستی آغاز خواهد شد یا نه منطقه روی آرامش را خواهد دید؟

زارعی: ببینید پاسخ به این سوال مستلزم طرح یک سوال دیگر است و آن این است که اسرائیل خودش را در چه وضعیتی می‌بیند اگر اسرائیلی‌ها خودشان را در وضعیت ضعف ببینند احتمال اینکه دست به تنش‌های جدید بزنند و شانسشان را در جایی‌های دیگر هم بخواهند به نوعی امتحان کنند هست، اما اگر اسرائیلی‌ها خودشان را در موضع قدرت ببینند طبیعتاً اینجا تلاش می‌کنند وضعیت خودشان را تثبیت کنند، یعنی چیزی اگر به دست آوردند تثبیت کنند تثبیتش مستلزم کاهش فضا و وضعیت است حالا سوال این است که اسرائیل خودش را در چه وضعیتی می‌بیند مجموعه قضایا و خود همین فرم همین طرح ۲۰ ماده‌ای که حالا تازه آقای نتانیاهو ویرایش هم کرده یک بخش‌هایی را دستکاری هم کرده خود این نگاه به طرح ترامپ به ما می‌گوید که اینها خودشان را در موضع ضعف می‌دانند و احساس می‌کنند که باید یک جوری خودشان را خلاص کنند از این باتلاق غزه به همین دلیل ما احتمال می‌دهیم که اقدامات تنشی نه جنگ لزوماً تنش‌هایی که الان دارد در سوریه دارد در لبنان دارد در یمن به نوعی دارد این تنش‌ها استمرار می‌دهد تا بلکه بتوانند فضا را ملتهب نگه دارند و دیگران را وادار کند که بلکه بیایند با یک توافق سیاسی و با یک طرح سیاسی مسئله را و این مخمصه اسرائیل را بتوانند جمع کنند این مسئله به نظر من حائز اهمیت است شما در همین صحنه نگاه کنید همین امروز چه اتفاقی افتاده عرض کردم ۴ تا اتفاق افتاده در جمعه تا به امروز از این چهار اتفاق سه اتفاقش کاملاً به نفع فلسطین است آتش بس یعنی توقف جنگ که اتفاق افتاده از ظهر جمعه دوم بحث عقب نشینی که بلافاصله اسرائیلی‌ها از خط آبی رفتند روی خط زرد سوم بازگشایی کمک‌ها که حجم قابل توجهی کامیون‌ها وارد غزه شدند و چهارم هم تبادل اسرا که ۲۰ تا اسیر زنده داده حماس در مقابلش حدود ۲۰۰۰ تا اسیر را گرفته.

سوال: و خیلی هم تاکید کرده رژیم صهیونیستی که این صحنه صحنه‌ای مثل گذشته تبدیل به مانور قدرت حماس نشود؟

زارعی: و خوب نتوانست جلوی این قضیه را بگیرد، یعنی حماس همین امروز بر اساس گزارشی که بی بی سی پخش کرد می‌گوید که ۷۰۰۰ نیروی حماس از آن مناطقی که اسرائیل عقب نشینی کرده یعنی آن ۷۰ درصد شده ۵۲ درصد می‌گوید که ۷۰۰۰ نیروی نظامی حماس رفته کل این مناطق را الان گرفته در کنترل حماس قرار گرفته و هرجا اسرائیل عقب بنشیند حماس می‌رود کنترل آنجا را بر عهده می‌گیرد حماس یعنی مقاومت کل گروه‌های فلسطینی از جمله حماس می‌رود می‌گیرد آنجا را بنابراین حماس کاملاً مسلط دارد برخورد می‌کند ترسی ندارد فراخوان داده به نیروهایش که بیایید سر قرارهایتان باشید و عمل کنید اینها دارند عمل می‌کنند و با اقتدار تمام دارد این صحنه را مدیریت می‌کند و جالب این است که همین امروز حماس برای چهار منطقه آزاد شده ۴ فرمانداری انتخاب کرد که این فرمانداران سابقه نظامی داشتند یعنی فرماندهان گردان‌های مقاومت امروز شدند فرمانداران مناطق آزاد شده این خیلی پیام دارد و اسرائیل هم ناچار است چشمش را ببندد روی این مسئله بنابراین صحنه‌ای که الان پیش رو است صحنه شکست اسرائیل به صورت قطعی است و این شکست خودش یکی از عواملی است که اجرای مرحله دوم و سوم طرح را با دشواری‌های مواجه می‌کند، چون اسرائیلی‌ها طبیعتاً مایل هستند که بتوانند به هر حال با کارشکنی بلکه زمان بخرند، لذا خود آمریکایی‌ها هم اظهار بدبینی کردند آقای رابرت مالی که مشاور کاخ سفید بود در دوره بایدن یک مصاحبه‌ای دارد با فرانس ۲۴ می‌گوید به نظر من همین امروز طرح ترامپ تمام شده و به جز این چهار اتفاق اتفاق دیگری نمی‌افتد و مخصوصاً سه موضوع خلع سلاح حماس دوم عقب نشینی کامل اسرائیل سوم نحوه اداره غزه موضوعات بسیار پرچالشی هستند که هرگز به اجرا نخواهند آمد دارد اظهار ناامیدی می‌کند طرف‌های آمریکایی و خود اسرائیلی‌ها و لذا فضای فعلی به نفع فلسطینی‌ها است، چون به هر حال مناطقی را پس گرفته‌اند حالا تعدادی اسیر داده‌اند، اما آدم‌هایشان را آزاد کرده‌اند اینها ۲۵۰ نفرشان حبس ابدی بودند بعضی‌هایشان جز فرماندهان جنبش حماس و جهاد و بقیه بودند و این پیروزی خیلی درخشان و بزرگ است ولو اینکه به مرحله دوم و سوم هم نرسد که اگر نرسد حماس دو سود برده یکی اینکه به خلع سلاح نرسید، یعنی این بحث‌ها به مقوله خلع سلاح و تشکیل دولت در چهارچوب آن هیئت صلح که نیروی خارجی است نرفته و حالا توانسته در این منطقه مستقر شود دوباره نیروهایش را بازیابی کند از زیر زمین بیاید روی زمین مناطق را تحویل بگیرد این برای او پیروزی سیار بسیار بزرگی محسوب می‌شود.

سوال: آقای دکتر ابوالفتح برویم سراغ کرانه باختری و آنچه که الان ما در غزه می‌بینیم در اجرای این آتش بس در مرحله اول فکر می‌کنید که چقدر تاثیرگذار است بر تحولات کرانه باختری؟

ابوالفتح: ببینید از یک منظر با توجه به اینکه اسرائیل در غزه به موفقیت نرسید الان در مورد پیروزی اسرائیل صحبت می‌کنیم ترامپ هم خیلی صحبت کرد هم ترامپ و هم مقامات اسرائیلی دائم گفتند که پیروز شدیم پیروز شدیم پیروز شدن یعنی اینکه ارتش اسرائیل برود حماس را نابود کند گروگان‌ها را زنده آزاد کند تعدادی از این نیرو‌های حماس را دستگیر کند بقیه سلاح‌هایشان را بگذارند زمین دست‌هایشان را بگذارند روی سرشان مردم با نقل و شیرینی بیایند از نیرو‌های تحت عنوان آزادی بخش مثلاً رهایی بخش از اینها استقبال کنند و عکس‌های ترامپ و نتانیاهو را بزنند سطح شهر این می‌شود پیروزی گرنه توافق کردن با گروهی که خودشان می‌گویند تروریست است که هنر نیست اینکه پیروزی نیست بنابراین از آنجایی که اسرائیل در غزه موفق نشده منطقاً این است که باید در کرانه باختری یک مقدار با احتیاط عمل کند یعنی چی یعنی اینکه در جبهه غزه موفق نشده‌ام بنابراین مراقبت کنم هم برای حفظ آن چیزی که در غزه به دست آورده‌ام آتش بس و هم اینکه کرانه تبدیل نشود به غزه مراعات حال فلسطینی‌ها را بکنم یعنی ما شاهد کاهش تنش در کرانه باختری باشیم منطق این را می‌گوید، اما فضایی که در داخل اسرائیل است این منطق را بر نمی‌تابد الان در داخل اسرائیل کلمه کرانه باختری اصلاً استفاده نمی‌شود می‌گویند که اصلاً ما همچین لغتی نداریم اگر اشتباه نکنم سامره یا یک کلمه دیگری هم دارد، مثلاً سفیر آمریکا در اسرائیل هم از همین لغت استفاده می‌کند دستورالعمل وزارت خارجه است که اصلاً واژه کرانه باختری استفاده نکنید یعنی آنها دورخیز کرده‌اند برای ضمیمه شدن رسمی کرانه باختری به خاک اسرائیل که فلسطینی‌ها می‌گویند فلسطین ۱۹۴۸ و ضمیمه شدنش امروز اتفاقاً نتانیاهو داشت برمی‌شمرد از کمک‌هایی که ترامپ کرده به اسرائیل داشت می‌گفت که شما خیلی آدم خوبی هستید ما هیچ رئیس جمهوری و هیچ دوستی مثل شما نداشتیم و داشت میشمرد دونه دونه مثلاً شما سفارتتان را آورده‌اید به اورشلیم و بلندی جولان و حاکمیت بلندی جولان را به رسمیت شناختید حاکمیت ما بر کرانه باختری را هم به رسمیت شناختید می‌گویند از نظر اسرائیلی‌ها این منطقه منطقه فلسطینی دیگر نیست، چون آنها اصلاً راه حل دو کشوری و دو دولتی را اصلاً قبول ندارند جریان‌هایی در داخل اسرائیل هستند که به شدت حمایت می‌کنند که این منطقه ضمیمه خاک اسرائیل شود و احتمالاً آنها در آینده دست بالا خواهند داشت، چون فضایی که آنها الان احساس می‌کنند حس می‌کنند که زیر فشار آمریکا بودند زیر فشار خیانت اروپا بوده اون‌ها الان در تنگنا قرار گرفته‌اند الان ما باید بیاییم مثلاً این را یک خورده سکوت کنیم ولی در موج بعدی حتماً یورش می‌برند بر اینکه کرانه باختری را ضمیمه کنند و آنجا یک تنش جدیدی ممکن است شکل بگیرد.

سوال: آقای دکتر زارعی ایران نشست شرم الشیخ پشت پرده دعوت آمریکا از ایران و فایده و ضرر حضور و عدم حضور ایران؟

زارعی: ببینید این اجلاس ۲۲ کشوری وقتی ترکیبش را شما نگاه می‌کنید یک ترکیبی است از خود آمریکا برخی از کشور‌های اروپایی و بعضی از دولت‌های عربی که اینها اساساً ثابت کرده‌اند که هیچ علاقه‌ای به موضوعی به نام فلسطین و آرمان فلسطین ندارند و دارند کار خودشان را می‌کنند یک طرح کلی در منطقه دارند دنبال می‌کنند سرخط طرحشان هم این است که این منطقه را از ارزش‌های مثل موضوع فلسطین که برانگیزاننده است خالی کنند و بتوانند یک چارچوب تکنوکراتی به اداره منطقه بدهند خالی از ارزش‌ها و الان هم می‌بینید که نه طرف فلسطینی در این اجلاس است و نه طرف اسرائیلی بنابراین کسانی خارج از گود فلسطین دارند راجع به فلسطین صحبت می‌کنند دلیل ندارد مادر چنین اجلاسی شرکت کنیم و حق بدهیم که در غیاب ملت فلسطین یک دولت‌هایی که سابقه خوبی هم ندارند اینها جمع شوند در یک جا و بخواهند راجع به فلسطین صحبت کنند اصلاً معنی نداشت واقعاً حضور ما و حالا البته بعضی‌ها من دیدم در ایران خیلی روزنامه‌ها تشویق می‌کردند که فرصتی است و یک موقعیتی است و ما باید شرکت کنیم و فشار می‌آوردند به دولت برای اینکه شرکت کنیم ولی واقعاً هیچ منطقی نداشت و به همین دلیل هم نه رئیس جمهور و نه وزیر خارجه ما در نشست شرم‌الشیخ که امروز بود شرکت نکردند البته این اجلاس حالا تموم شده با سرعت تشکیل دادند و با سرعت جمع و جور کردند و رئیس جمهور مصر هم گفت که ما خیلی از ملاقات‌ها را نتوانستیم تنظیم کنیم، چون تمام هیئت‌ها تعجیل داشتند در این جا و یک چیز تعجیلی برای چی شکل می‌گیرد چرا ما بایستی در چنین فضایی حضور پیدا کنیم در حالی که ما در اینجا خودمان مدعی هستیم ما جبهه مقاومت داریم در برابر همه اینها و جبهه مقاومت دارد مثل ساعت کارش را انجام می‌دهد.

سوال: آقای دکتر ابوالفتح ترامپ در بدو ورود به سرزمین‌های اشغالی گفته که برنامه بعدی ما صلح با ایران و آرامش در خاورمیانه است منظور ترامپ چیست توافق و یا یک عملیات فریب دیگر؟

ابوالفتح: جفتش می‌تواند باشد آقای ترامپ که از این حرف‌ها زیاد می‌زند آرزو‌ها را مطرح می‌کند می‌آید می‌گوید صلح به نظر من تازه در این سخنرانی که این بار در کنست اسرائیل انجام داد یک مرحله رفت بالاتر یعنی از نظر ترامپ صلح چیست اینکه من شرایط را اعلام می‌کنم شما می‌پذیرید اگر پذیرفتید پذیرفتید نپذیرفتید تحریمت می‌کنم زیر فشار حداکثری نباشد هم بمبارانت می‌کنم یعنی شما باید بپذیرید حالا شرایطش چیست شرایطش که حالا قبلاً خدمت شما بوده‌ایم در برنامه‌های قبلی هم صحبت می‌شد حالا هسته‌ای موشکی سپاه و منطقه و همه اینها را می‌گوید امروز یک چیز دیگر هم اضافه کرد حالا من نمی‌دانم دفعه‌های قبل هم به این صراحت می‌گفت یا نمی‌گفت گفت که ما دست دوستی ما را به سمت ایران دراز می‌کنیم علی رغم اقدامات بدخواهانه که ایران انجام داده من دست دوستیم را دراز می‌کنم این را نشانه ضعف من قلمداد نکنید دست دوستی‌ام را دراز می‌کنم، اما ایران از تهدید همسایگانش باید دست بردارد این یعنی چی یعنی اینکه موشک نداشته باش بمب نداشته باش اینها تهدید است دیگر اگر داشته باشی تهدید است این نیرو‌های منطقه‌ات هم جمع و جور کن و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناس یعنی علاوه بر شروط هسته‌ای منطقه‌ای منطقه‌ای یک زمانی است که می‌گویند مثلاً کمک کن به رفع مشکلات منطقه‌ای یک زمانی این است که شما باید بپیوندید به پیمان ابراهیم ا صراحت دارد می‌گوید همه کشور‌های منطقه باید از کلمه باید استفاده می‌کند نمی‌گوید که من توصیه می‌کنم دعوت می‌کنم تشویق می‌کنم از واژه باید استفاده می‌کند می‌گوید که شما باید گویی هیچ چاره‌ای وجود ندارد بنابراین روز به روز شرایط دارد دشوارتر می‌کند من نمی‌دانم در این شرایطی که فرض کنید کشور‌های عربی که اسرائیل را به رسمیت نشناختند کویت است مثلاً طر است عمان است عربستان است اینها اسرائیل را به رسمیت نشناختند بعد شرط آشتی با ما را می‌گوید که شما بیایید موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسید می‌گوید که صلح می‌خواهم بکنم ولی قیمت رسیدن به صلح را به حدی می‌برد بالا عمداً یا سهوا امکان رسیدن به صلح را از بین می‌برد اینجاست که دم دچار شک و تردید می‌شود ضمن اینکه فریب هم است چقدر قبل از حمله اسرائیل می‌گفت من می‌خواهم صلح کنم به شما کمک کنم اقتصادتان را پویا کنم آمد بمباران کرد.

سوال: آقای دکتر زارعی بعد از غزه وضعیت ایران چطور می‌شود؟

زارعی: من قبلش یک نکته‌ای را می‌خواستم در ادامه فرمایشات جناب آقای دکتر عرض کنم که پرونده ترامپ را وقتی ما مرور میکنیم از بهمن ماه که ایشان آمده تا الان یک چیزی در حدود ۸ ماه تا ۸ ماه و خورده‌ای می‌شود نزدیک به ۹ ماه این پرونده شکست است شما ببینید پروژه ترامپ در داخل آمریکا الان چه وضعیتی پیدا کرده محبوبیت ترامپ در داخل چه شده خبر‌ها می‌گوید که به پایین‌ترین سطح رسیده و پروژه حل مسئله با روسیه به کجا کشیده الان تنش اوکراین افزایش پیدا کرده تنش با چین افزایش پیدا کرده در این فاصله تنش‌هایی در سطح منطقه پیش آمده جا‌هایی که اصلاً نبوده بنابراین پروژه ترامپ واقعاً یک پروژه شکست خورده است، اما اینها خیلی پررو هستند مثل آدم شکست خورده‌ای که در یک کوچه‌ای خلوت مبارز می‌طلبد دارد حرف‌هایی می‌زند حرف‌های گنده گنده می‌زند که شکست‌های فاحش را به نوعی بپوشاند به نظر من چیزی غیر از این نیست وگرنه این در حالی که ایران در هیچ موضوعی حاضر نیست که با آمریکایی‌ها سر منافعش کوتاه بیاید چطور ایشان دارد یک فاز بالاتر را مطرح می‌کند در فاز پایین‌ترش ماندی هنوز نتوانستی مسئله هسته‌ای ایران را حل کنی یعنی هنوز ایران دارد سانتریو فیوژایش می‌چرخد تولید موادش هر روز دارد افزایش پیدا می‌کند تو این را هنوز نتوانستی حل کنی برایش هم جنگیده‌ای ۲۰ سال هم است درگیرش هستی حالا آمدی صحبت از این می‌کنی که ایران کجا را به رسمیت بشناسد به نظرم این حکایت همان فرد شکست خورده کتک خورده‌ای است که در کوچه دارد به نوعی وانمود می‌کند که هنوز قدرت دارد و دارد برای خودش آواز ابوعطا می‌خواند یک چیزی شبیه این می‌بیند آدم در این صحنه.

سوال: آقای ابوالفتح عدم شرکت ایران در شرم الشیخ فرصت سوزی نبود؟

ابوالفتح: اصلاً فرصتی وجود نداشت اگر فرصتی بود من جز کسانی می‌بودم که تشویق می‌کردم این اتفاق بیفتد ببینید ما با کشوری مواجه هستیم که در همین یک ماه پیش کمتر از یک ماه پیش هیئت ایرانی دارد می‌رود سازمان ملل مقر سازمان ملل دارد می‌رود کشور میزبان حتی خرید سوپر مارکتی هم دارد از این هیئت دریغ می‌کند چه فرصتی وجود داشته این را من پیگیری نکردم گویا سخنرانی هم نکرده‌اند ترامپ رفته است ر اسرائیل کلی صحبت کرده رفته‌اند در شرم الشیخ یک متنی گذاشته‌اند سه کشور و آمریکا این را امضا کرده‌اند من نمی‌دانم اصلاً مکرون سخنرانی کرد فرصت اصلاً شد نمی‌دانم اصلاً هیئت ایرانی می‌خواست برود آنجا چه کار کند با کی دیدار کند با کی حرف بزند اگر این حرف‌هایی که ترامپ در کنست اسرائیل زده می‌خواست جلوی هیئت ایرانی بزند وقتی هیئت ایرانی نشسته این حرف‌ها را می‌خواست بزند از ترامپ بعید نیست به نماینده امارات دارند دست می‌دهند به شوخی می‌گوید که تو عابر بانکی تو کیف پولی اصلاً این آدم آدمی نیست که شاید شرایط بدتر می‌شد یعنی رفتن ایران و همچین برخوردی شرایطی که الان تنشی که وجود دارد شاید می‌توانست ببرد بالاتر مثل اتفاقی که برای دیدار پوتین و ترامپ افتاد که بعد از آن تازه تنش‌ها بالاتر هم رفت.