به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،یادواره سرهنگ پاسدار پهلوان شهید مجتبی رضایی‌پور، از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه عصر دوشنبه با حضور خانواده‌های معظم شهدا، خانواده شهید رضایی‌پور، جمعی از ورزشکاران، مدیران و هم‌رزمان شهید در زورخانه شهید شاهپور نعمت‌اللهی خرم‌آباد برگزار شد.

حجت الاسلام قاسمی از روحانیون لرستان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهید پهلوان مجتبی رضایی‌پور به پاره‌ای از خصوصیات اخلاقی این شهید والامقام اشاره کرد و گفت: شهید مجتبی همیشه چهره‌ای خندان داشت، هیچ‌کسی از وی عصبانیتی ندید، انسانی افتاده و با اخلاص بود.

وی افزود: شهید رضایی‌پور مرام پهلوانی و حس نوع‌دوستی داشت،از مولای متقیان امام علی(ع) و حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) الگو می‌گرفت، هیچ وقت تکبر و غرور در او راه نیافت و چهره خندان و مؤمنانه خود را تا لحظه شهادت حفظ کرد.

وی بیان کرد: شعید رضایی پور همواره در مسیر شهدا حرکت کرد، مثل شهدا زندگی کرد، از شهدا درس گرفت و سرانجام در راه دفاع از اسلام و انقلاب به مقام شهادت نائل آمد.

در ادامه این مراسم، مسلم رضایی‌پور، برادر شهید مجتبی رضایی‌پور که خود و برادرش مجتبی از ورزشکاران ورزش زورخانه‌ای هستند، به بیان خاطراتی از شهید پرداخت.

در برگزاری این یادواره، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، سپاه حضرت ابوالفضل(ع)، هیئت پهلوانی و زورخانه‌ای بسیج، بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد مشارکت داشتند.