پلمب دو واحد سنگ شکن بهدلیل آلودگی رودخانه هراز
دو واحد سنگ شکن در محور هراز بهدلیل دفع غیراصولی پساب و آلودگی رودخانه پلمب شدند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست مازندران گفت: در جریان بازدید و پایش میدانی تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ از هفت واحد معدنی در محور هراز، دو واحد بهدلیل تخلیه مستقیم پساب و ایجاد آلودگی در رودخانه هراز تعطیل و فعالیت آنها متوقف شد.
حسین حیدرپور افزود: همچنین از سایر واحدها نمونهبرداری از پساب و خروجیها انجام تا میزان انطباق فعالیتها با استانداردهای محیط زیست مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
او ادامه داد: برنامه پایش و نظارت بر واحدهای معدنی و دانهبندی شن و ماسه در محورهای مختلف استان بهصورت منظم و مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، برخورد قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست مازندران گفت: رعایت اصول مدیریت هوا و پساب از الزامات قانونی فعالیت واحدهای معدنی است و بیتوجهی به آن، موجب توقف فعالیت و پیگرد قضایی خواهد شد.