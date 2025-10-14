تیم ملی فوتبال کیپ ورد در ادامه دیدار‌های انتخابی جام جهانی در قاره آفریقا با ۳ گل اسواتینی را شکست داد و به‌عنوان دومین کشور کوچک تاریخ به جام جهانی ۲۰۲۶ راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال کیپ ورد در گروه چهارم بالاتر از تیم‌هایی همچون کامرون، لیبی و آنگولا با ۲۳ امتیاز قرار گرفت و به جمع ۷ تیم آفریقایی راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶ پیوست.

در سال‌های اخیر، تیم ملی کیپ ورد در جام ملت‌های آفریقا عملکردی فراتر از انتظار داشته است؛ آنها در نخستین حضورشان در سال ۲۰۱۳ به مرحله یک‌چهارم نهایی رسیدند و این موفقیت را در سال ۲۰۲۳ تکرار کردند. این تیم اکنون در رده ۷۰ رده‌بندی جهانی فیفا قرار دارد.

تنها کشوری که با جمعیتی کمتر از کیپ ورد توانسته به جام جهانی برسد، ایسلند است که در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل شرکت داشت.