تیم ملی وزنه برداری ایران پس از کسب عنوان قهرمانی رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ بامداد امروز وارد تهران شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی وزنهبرداری ایران که با هشت ورزشکار در نودمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان شرکت کرده بود، با کسب ۶ مدال طلا، نقره و برنز و ۳۸۸ امتیاز عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد بامداد امروز با استقبال مسئولان به کشور بازگشت.
نودمین دوره رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جهان که از هفته گذشته به میزبانی شهر فورده نروژ آغاز شده بود، با کسب ۳۸۸ امتیاز عنوان قهرمانی تیمی را به خود اختصاص داد.
عبدالله بیرانوند در دسته ۷۹ کیلوگرم، ایلیا صالحیپور در ۸۸ کیلوگرم، علی عالیپور و علیرضا معینی در ۹۴ کیلوگرم، علیرضا نصیری و ابوالفضل زارع در ۱۱۰ کیلوگرم و علی داودی و آیت شریفی در فوقسنگین ترکیب تیم ایران را تشکیل دادند.
در این مسابقات علیرضا معینی موفق به کسب مدال طلای یک ضرب و مجموع نقره شد، عالی عالیپور هم به مدال نقره یک ضرب رسید. علیرضا نصیری هم موفق به کسب دو مدال نقره در دوضرب و مجموع شد.
آیت شریفی از حضور در مسابقات انصراف داد و علی داودی هم توانست با همان مدال برنز یک ضرب قهرمانی ایران را مسجل کند.
تیم ملی وزنهبرداری ایران با کسب ۳۸۸ امتیاز پس از ۸ سال عنوان قهرمانی تیمی را از آن خود کرد. آخرین بار تیم ملی وزنهبرداری ایران در سال ۲۰۱۷ عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد و حالا پس از هشت سال، ملیپوشان به این عنوان قهرمانی رسیدند. تیمهای کره شمالی و آمریکا هم دوم و سوم شدند.