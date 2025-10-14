پخش زنده
دانشآموزان چهارمحال و بختیاری در یازدهمین جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی با کسب رتبههای برتر خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان گفت: این جشنواره، به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای علمی، فرهنگی و مهارتی کشور ویژه دانشآموزان دوره اول متوسطه، با هدف تقویت پژوهشمحوری، مهارتآموزی، خلاقیت و مدرسهمحوری برگزار شد.
خسروی با اشاره به راهیابی ۷۴ دانشآموز از استان در ۱۳ محور به مرحله کشوری، افزود: در ارزیابی نهایی این دوره، دانشآموزان استان موفق به کسب رتبههای برتر در محورهای مختلف شدند.
در این جشنواره ستاره علیرضایی و آرمیتا صفر پور رتبه اول کشوری در محور برنامهنویسی و هوش مصنوعی پویا عزیزی رتبه اول کشوری در محور فرهنگ و هنر مهدی کریمی رتبه اول کشوری در محور تربیت بدنی و سلامت را کسب کردند.