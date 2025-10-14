پخش زنده
مراسم تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه ۲۲ مهر در حوزه هنری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما زنده یاد محمد کاسبی بازیگر سینما و تلویزیون بیستم مهر بعد از مدتی بیماری در ۷۴ سالگی درگذشت.
محمد کاسبی زاده بهار سال ۱۳۳۰ بود. از دوره نوجوانی علاقه به تئاتر را در خود کشف کرد و با همین علاقهمندی فعالیتهایی هم به انجام رساند.
به سن دانشگاه که رسید، گرچه در رشته پزشکی پذیرفته شد به دلیل عشقی که به تئاتر داشت، از تحصیل در پزشکی صرفنظر کرد و بعد از خدمت سربازی، این بار در کنکور هنر پذیرفته شد و دانشجوی تئاتر دانشکده هنرهای دراماتیک شد.
کاسبی مانند بسیاری از همنسلان خود فعالیت نمایشی را با صحنه تئاتر آغاز کرد.
او در آن دوره در بخشی از مهمترین نمایشنامههای تاریخ تئاتر کشور همچون «در مه بخوان» نوشته زندهیاد اکبر رادی، «یک نمایش طولانی» به کارگردانی جعفر والی، «مده آ» به کارگردانی منیژه محامدی، «بهترین بابای دنیا» نوشته غلامحسین ساعدی و ... به ایفای نقش پرداخت.
بعد از انقلاب اسلامی نیز خیلی زود روی صحنه رفت و فعالیت نمایشی خود را با بازی در نمایش «نهضت حروفیه» به کارگردانی شهید حسین قشقایی از سر گرفت. این نمایش در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت و کاری از گروه تئاتر دانشکده هنرهای دراماتیک بود.
کاسبی که جزو بنیانگذاران حوزه هنری بود، در ادامه فعالیتهای خود به سبب تمرکز در طرح های تصویری به تدریج از تئاتر فاصله گرفت.
او فعالیت خود را با بازی در فیلمهای سینمایی مانند «یدوک»، «توبه نصوح»، «استغاثه»، «زنگها»، «مریم مقدس»، «ماه و خورشید»، «دنیای وارونه»، «دایره سرخ»، «پدر»، «پناهنده»، «کمین»، «برادههای خورشید» و ... و مجموعههای تلویزیونی «دادستان»، «بچه مهندس»، «خوشنشینها»، «خوب بد زشت»، «سرقت»، «خوش غیرت»، «رعنا»، «معما»، «روح مهربان»، «خوش رکاب» و ... ادامه داد.
مجموعههایی چون «خوش رکاب»، «خوش غیرت»، «سه دنگ سه دنگ»، «خوشنشینها»، «زنبابا» از آثار موفق کاسبی در تلویزیون است. اولین فیلمی که کاسبی در آن حضور پیدا کرد در سال ۱۳۶۱ و فیلم «مرگ دیگری» ساخته محمد رضا هنرمند بود.
محمد کاسبی برای فیلم «پدر» هم موفق به دریافت جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر جشنواره فیلم فجر شده است.
او علاوه بر اینها دستی هم بر نوشتن داشت و چند نمایشنامه و فیلمنامه نیز به نگارش درآورده بود.
او از ۵ سال پیش در بستر بیماری بود و امکان تحرک نداشت.
در روزهای اخیر به دلیل بروز حادثهای، دچار سوختگی از ناحیه صورت شد و روزهای پایانی زندگیاش در بیمارستان سپری شد.