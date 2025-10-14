به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام موزه هنرهای معاصر تهران، بازدید از این موزه، سه‌شنبه ۲۲ مهرماه به مناسبت چهل و هشتمین سالگرد تاسیسش رایگان است.

موزه هنرهای معاصر تهران مهم‌ترین موزه هنر مدرن و معاصر ایران است. این موزه در ۲۲ مهر ۱۳۵۶ در گوشه غربی پارک فرح (بوستان لاله کنونی) در خیابان امیرآباد شهر تهران بنا شد. بنای موزه را کامران دیبا در سبک معماری مدرن و با الهام از بادگیرهای کویری ایران طراحی کرد.