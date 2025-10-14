پخش زنده
امروز: -
در بیست ودومین روز از پاییز وضعیت هوا در نجف آباد قرمز ودر یک شهر مجاور و دومنطقه دیگر اصفهان نارنجی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز، بیست و دوم مهرماه با میانگین ۸۵ وضعیت زرد و قابلقبول را نشان میدهد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست ضد (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در شهر نجف آباد با ۱۵۵ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز درحالیکه این شاخص در شهر خمینی شهر با ۱۱۱ و مناطق رهنان با ۱۱۳ و کردآباد ۱۲۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و به نارنجی است.
همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاههای فیض با ۸۶، کاوه ۹۸، میرزاطاهر با ۷۹، ولدان با ۸۷، فرشادی ۷۸، سپاهان شهر ۶۴، زینبیه ۷۷، رودکی ۸۶، دانشگاه صنعتی ۷۴، پروین ۵۶، ۲۵ آبان با ۸۲، پارک زمزم با ۷۰ و شهرهای کاشان با ۶۶، مبارکه ۶۴، شاهین شهر ۷۸ وزرین شهر با ۶۳ و بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۵۲ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.