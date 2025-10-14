پلمب ۱۲ واحد صنفی متخلف در اهر

فرمانده انتظامی اهر از پلمب ۱۲ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین و ضوابط صنفی در این شهرستان خبر داد.