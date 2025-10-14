فرمانده انتظامی اهر از پلمب ۱۲ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین و ضوابط صنفی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ حسین عبدی گفت:در اجرای طرح نظارت بر اماکن عمومی، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان اهر طی ماه جاری از تعداد ۶۵ واحد صنفی بازدید به عمل آوردند که به تعداد ۳۰ واحد صنفی اخطاریه صادر و تعداد ۱۲ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت ضوابط و قوانین صنفی و عدم توجه به اخطارهای صادر شده پلمب و متصدیان این واحدها به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان اهر از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و تخلفات صنفی را با شماره تلفن گویای ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.