میزان شناسایی تخلفات اضافهتناژ در جادههای مواصلاتی استان طی ششماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی گفت: در ششماهه امسال، تعداد ۳۸۱ مورد تخلف اضافهتناژ در جادههای استان ثبت شده که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، ۳۱۰ مورد بوده و نشان از رشد ۲۲/۹ درصدی در ثبت تخلفات دارد.
سعید سبحانی افزود: بر اساس دادههای سامانههای توزین حین حرکت (WIM) و گزارشات میدانی، میزان تناژ شناساییشده در سال ۱۴۰۴ به ۵۳۱ تن رسیده که نسبت به ۴۰۷ تن سال گذشته، ۳۰/۴۷ درصد رشد را نشان میدهد.
سبحانی با تأکید بر اهمیت کنترل و پایش بار جادهها گفت: هدف اصلی از اجرای طرحهای نظارتی در حوزه حمل و نقل، صیانت از ایمنی جادهها، حفظ زیرساختهای حملونقل و جلوگیری از تخریب زودهنگام رویههای آسفالتی است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی خاطرنشان کرد: این اداره کل با بهرهگیری از سامانههای هوشمند، گشتهای نظارتی و همکاری پلیسراه، بهصورت مستمر بر عملکرد ناوگان باری نظارت دارد تا ضمن ارتقای ایمنی ترافیک، زمینه اجرای دقیقتر مقررات حمل بار را در استان فراهم آورد.
وی از رانندگان ناوگان حملونقل کالا خواست تا ضمن رعایت ظرفیت مجاز بار، به مقررات حملونقل جادهای پایبند باشند تا از بروز حوادث و خسارتهای مالی و جانی پیشگیری شود.