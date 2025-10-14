پخش زنده
برگزاری رویداد ملی «ایرانِ جان» در فارس، فرصتی شد تا پیوند شعر و اندیشه میان دو شهر اصفهان و شیراز از نگاه صائب تبریزی و حافظ شیرازی بررسی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در گزارشی از صائبیه اصفهان، خبرنگار صدا و سیمای مرکز اصفهان با حضور دو تن از شاعران اصفهانی، به اشتراکات فکری و ادبی دو شاعر بزرگ ایران، صائب تبریزی و حافظ شیرازی، پرداخت.
شاعران حاضر در این گفتوگو با اشاره به عمق عرفان و فلسفه در شعر صائب و لطافت و عشق در غزلهای حافظ، این دو چهره را نماد عقل و احساس در شعر فارسی دانستند.
در این گزارش، آرامگاه صائب تبریزی بهانهای شد برای بازخوانی پیوند فرهنگی دو شهر بزرگ ایرانزمین؛ اصفهان و شیراز، که در آیینه شعر، در یک جان میتپند: ایرانِ جان.