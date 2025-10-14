تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

اوقات شرعی بیست و دوم مهر ماه به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز سه شنبه بیست و دوم مهر ۱۴۰۴، بیست و یکم ربیع الثانی ۱۴۴۷ و چهاردهم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۳ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۴۷ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۸ و ۴ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۴ دقیقه است.

اذان صبح فردا چهارشنبه بیست و سوم مهر ساعت ۵ و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۱۹ دقیقه ثبت شده است.