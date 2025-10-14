پخش زنده
امروز: -
سلامتی ارزشمندترین دارای هر فرد است و متخصصان به دنبال راهی برای سالم ماندن بدن هستند البته رازی برای سلامتی وجود دارد که متخصصان آن را تایید کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در اطرافیان خود احتمالا افرادی را دیدهاید که خیلی کم به بیماری دچار شده و زندگی سالمتری دارند. این افراد علاوه بر داشتن سبک زندگی سالم و تقویت دستگاه ایمنی بدن خود، نکاتی را رعایت میکنند که افرادی که به سرعت بیمار میشوند، رعایت نمیکنند.
به اندازه کافی بخوابید
خواب یک جزء حیاتی برای سلامت و رشد شما است. به حفظ عملکرد مغز و کلی بدن کمک میکند. اختلال در خواب باعث مشکلات مربوط به متابولیسم، سیستم ایمنی، جهش ژنی، تنظیم هورمون و بسیاری موارد دیگر میشود. افرادی که ۷ تا ۸ ساعت در شب میخوابند، کمتر به ویروس سرماخوردگی مبتلا میشوند، اما افرادی که کمتر از ۶ ساعت میخوابند، هنگام تماس با ویروس سرماخوردگی تا سی درصد احتمال ابتلایشان به بیماری افزایش مییابد.
از نور خورشید صبحگاهی استفاده کنید
نور خورشید صبحگاهی منبع عالی ویتامین D است. این ویتامین سلامت استخوانها را بهبود میبخشد، از بیماریهای پوستی جلوگیری میکند و همچنین با ترشح سروتونین موجب سلامت روان میشود.
گاهی پابرهنه راه بروید
راه رفتن با پای برهنه یک درمان طبیعی برای انواع مشکلات پا است و تعادل بدن، آگاهی و قدرت را بهبود میبخشد. راه رفتن با پای برهنه اگر به شکل صحیح باشد، همچنین باسن، زانو و ناحیه کمر را تقویت میکند.
با صدای بلند بخندید
مطالعات نشان داده است که خنده تاثیر مثبتی بر سلامت روانی و فیزیولوژیکی افراد دارد. خنده بخصوص با صدای بلند به عنوان یک تقویت کننده ایمنی عمل میکند و به خوبی با مواد شیمیایی استرس مقابله میکند.
یک ذهنیت مثبت را پرورش دهید
روانشناسی مثبت نگر راه صحیح زندگی سالم و شاد است. با داشتن یک ذهن مثبت، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی یک فرد به هم متصل میشود که به او کمک میکند زندگی سالم و طولانی داشته باشد. همچنین باور و فکر انسان بر بیمار شدن یا نشدن او اثر میگذارد پس برای بیمار نشدن نوع تفکر خود را تغییر داده و خصلت مثبت اندیشی را در خود تقویت نمایید.
رابطه اجتماعی خوبی داشته باشید
بسیاری از مطالعات نشان میدهد که یک رابطه اجتماعی خوب با کاهش خطر مشکلات سلامت روان، به ویژه افسردگی مرتبط است. حمایت اجتماعی خطر مرگ و میر را کاهش میدهد، مقرون به صرفه است و همچنین سلامت افراد را بهبود میبخشد.
شکرگزاری را تمرین کنید
شکرگزاری یک عمل مثبت تاکید شده است. این یک تمرین روان درمانی عالی و سادهترین تکنیک برای بهبود سلامت روان است. قدردانی باعث ایجاد احساسات مثبت، ایجاد روابط قوی و بهبود سلامت کلی میشود.
هرگز عصبانی به رختخواب نروید
خواب شبانه به افراد کمک میکند تا اطلاعات روز خود را پردازش کرده و آنها را به عنوان حافظه ذخیره کنند. اغلب توصیه میشود که هرگز با عصبانیت به رختخواب نروید، زیرا اگر این کار را انجام دهیم، ذهن ما این خاطرات منفی را ذخیره میکند و فراموشی را برای ما در زمانهای آینده سختتر میکند.
باغبانی کنید
گذراندن زمان زیاد در اطراف درختان و گیاهان باعث بهبود اکسیژن رسانی به بدن میشود در حالی که نور خورشید نیز از یک سو ویتامین D را تامین میکند. ثابت شده است که باغبانی و آبیاری گیاهان باعث افزایش احساس آرامش و کاهش افسردگی و اضطراب میشود.
نگران چیزهای کوچک نباشید
نگرانی در مورد چیزهای کوچک اغلب منجر به اضطراب میشود که گاهی اوقات شدید میشود و باعث افسردگی شدید میشود. با تغییر تمرکز و انرژی خود به چیزهای مهم و با ارزش در زندگی، میتوانیم اضطراب خود را در مورد چیزهای کوچک که اهمیتی ندارند کاهش دهیم.
استرستان را کنترل نمایید
استرس بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و بیمار شدن اثر دارد پس بهتر است عوامل استرس زا را شناسایی کرده و برای رفع آنها برنامه ریزی کنید و از راههای کلی کنترل استرس کمک بگیرید.
در فعالیتهایی که دوست دارید شرکت کنید
درگیر شدن در ورزش ها، سرگرمیها یا فعالیتهای مورد علاقه ما فواید روانی متعددی دارد. آنها به ما در بهبود استرسی که در زندگی روزمره با آن برخورد میکنیم کمک میکنند.
از وسایل حمل و نقل عمومی کمتر استفاده نمایید
وسایل حمل و نقل عمومی مانند مترو، اتوبوس و تاکسی همیشه پر از میکروب هستند و در افزایش بیمار شدن شما موثر میباشند پس اگر میتوانید کارهای خود را به صورت غیر حضوریبا ابزارهایی مانند تلفن، رایانه و اینترنت انجام دهید.
پس از تماس با وسایل کثیف مانند دکمه آسانسور، میله اتوبوس و مترو، درهای ورودی، وسایل پارک و ... دست هایتان را با آب و صابون حداقل ۱۵ ثانیه بشویید، زیرا آلودگی یا میکروب ممکن است از طریق خراش یا بریدگی یا سوختگی وارد پوست شود.
آجیل را در رژیم غذایی خود بگنجانید
آجیلهایی مانند بادام، گردو، بادام زمینی و پسته مملو از مواد مغذی مورد نیاز بدن هستند که سوخت و ساز را بهبود میبخشد و از بیماریهای قلبی عروقی جلوگیری میکند. آنها همچنین منبع عالی اسیدهای آمینه و پروتئین هستند که به عملکردهای مختلف بدن کمک میکنند.
به اندازه آب بنوشید
هیدراته نگه داشتن بدن به حفظ تعادل آب و الکترولیت در بدن کمک میکند و از بیماریهای غیرواگیر مرتبط با تغذیه مانند دیابت (نوع ۲)، سندرم متابولیک و چاقی جلوگیری میکند.
غذاها را قبل از بلع به درستی بجوید
جویدن چندبار غذا قبل از قورت دادن یک استراتژی موثر برای کاهش خطر چاقی است. جویدن کامل به کنترل اشتها کمک میکند و میزان غذا خوردن را کاهش میدهد. بنابراین، میتواند یک راه موثر برای کاهش وزن و حفظ سلامتی باشد.
مصرف قهوه خود را محدود کنید
قهوه به دلیل فواید متعدد سلامتی، طعم و عطر شگفت انگیز، پرمصرفترین نوشیدنی است؛ با این حال، مصرف زیاد آن میتواند بر سلامتی تأثیر منفی بگذارد و باعث بی خوابی، عصبی شدن و استفراغ شود.
غذاهای غنی از فیبر بخورید
غذاهای غنی از فیبر مانند میوه ها، سبزیجات و غلات کامل رژیمهای غذایی با حجم بالا هستند که مدت زمان بیشتری طول میکشد تا توسط رودهها هضم شوند. بنابراین، فرد را برای مدت طولانی سیر نگه میدارد و همچنین از افزایش ناگهانی گلوکز در بدن جلوگیری میکند.
از غذاهای ناسالم دوری کنید
اکثریت قریب به اتفاق بیماریهایی مانند سکته مغزی، چاقی، سرطان و دیابت عمدتاً به دلیل عادات سبک زندگی ناسالم ایجاد میشوند. گاهی غذاهای فست فودی، ناسالم و فرآوری شده بیشتر از سیگار کشیدن باعث مرگ افراد میشود.
مواد غذایی غنی از ویتامین ث بخورید
ویتامین ث میتواند در بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن بسیار تأثیرگذار باشد، مصرف مواد غذایی دارای ویتامین ث سبب میشود افراد کمتر بیمار شوند پس اگر احساس کردید که در حال مریض شدن هستید، مصرف مواد خوراکی غنی از این ویتامین جادویی را افزایش دهید.
سالم باشید نه لاغر
سالم بودن به معنای لاغر یا ضعیف بودن نیست. از دست دادن چربی شکم یکی از جنبههای مهم کاهش وزن است، زیرا شکم برآمده با چاقی و بیماریهای متابولیک مرتبط است پس، وزن خود را کاهش دهید، اما با گرسنگی دادن به خود، مواد مغذی مهم را کاهش ندهید.
بلافاصله بعد از غذا مسواک نزنید
پس از مصرف نوشیدنی ها، غذاهای اسیدی یا فرساینده، باید از مسواک زدن فوراً خودداری شود. این غذاها مینای دندان را نرم میکنند و مسواک زدن باعث فرسایش و ضعیف شدن آن میشود. ۲۰ دقیقه الی نیم ساعت بعد از غذا صبر کنید.
یوگا تمرین کنید
یوگا فواید درمانی شگفت انگیزی دارد و انجام روزانه یوگا عملکرد کلی بدن را بهبود میبخشد، همچنین فعالیت مغز را بهبود میبخشد که تمام مشکلات ذهنی را از بین میبرد. یوگا باید به عنوان یک عادت و بخشی از سبک زندگی اجرا شود، نه فقط یک ورزش.
بیش از حد ورزش نکنید
ورزش برای داشتن ذهن و بدن سالم و پیشگیری از بیماریهای متعدد، چه روانی و چه فیزیولوژیکی مهم است. ورزش سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند و احتمال ابتلا به بیماریهایی مانند عفونت دستگاه تنفسی را کاهش میدهد. بهتر است هر هفته سه بار وقت خود را در باشگاههای ورزشی بگذرانید، اما در ورزش هم زیاده روی نکنید، زیرا اعتیاد به ورزش میتواند بر بدن تأثیر منفی بگذارد. بسته به سن و وضعیت سلامتی افراد، محدودیت خاصی برای فعالیت بدنی وجود دارد.
درست بنشینید
حفظ وضعیت نشستن خوب بدن در حین کار طولانی مدت در مقابل کامپیوتر دشوار است. موقعیتهای نادرست بدن میتواند باعث کشیدگی عضلات، درد یا کمردرد شود. راههایی برای حفظ وضعیت بدن خود در یک موقعیت صحیح ایجاد کنید تا فشار وارده به عضلات، گردن و قسمت پشت بدن به حداقل برسد.
کارهای خانه را خودتان انجام دهید
انجام کارهای خانه بهترین راه برای جایگزینی تمرینات است. آنها به اندازه تمرینات قلبی موثر هستند. فعال ماندن جزء مهمی برای ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماریها است. ثابت شده است که فعالیت بدنی میتواند شانس سکته مغزی، دیابت، سرطان روده بزرگ، افسردگی و سندرم متابولیک را کاهش دهد و تأثیرات مثبتی بر الگوهای خواب و تراکم استخوان نشان دهد.
حمام آب گرم و ماساژ بگیرید
حمام آب گرم یا دوش آب گرم اثر تسکین دهندهای بر بدن دارد. سیستم عصبی را آرام میکند و جریان خون را در سراسر بدن بهبود میبخشد. حمام کردن در آب گرم علائم آنفولانزا را تسکین میدهد، درد عضلانی را کاهش میدهد و فشار خون را کاهش میدهد.
ماساژ بدن جزو تکنیکهای درمانی یا آرامش بخشی است که به مدیریت درد، استرس و بهبود کیفیت خواب کمک میکند.