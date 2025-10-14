به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: استقرار جریانات جنوبی و مرطوب تا اواسط وقت امروز سه شنبه بیست و دوم مهر ماه باعث افزایش شرجی و رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در مناطق جنوبی استان و جاده های مواصلاتی آبادان به ماهشهر ، ماهشهر به اهواز و ماهشهر به هندیجان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: از اواسط وقت امروز با تغییر سوی این جریانات و شمالی شدن آنها از میزان رطوبت در منطقه کاسته خواهد شد.

هم اکنون میزان رطوبت در شهرستان آبادان ۸۳ درصد و دید افقی ۳ هزار متر گزارش شده است.