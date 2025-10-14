۲۲

مهر از ساعت ۸ به مدت ۱۰ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه از شهروندان این مناطق خواسته شده در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری نشود.

همچنین تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز توسط مامورین این شرکت از دستکاری سیستم‌های خود خودداری فرمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۱۹۴ تماس حاصل فرمایند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عمومی شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور تعمیرات شبکه گاز دهستان کاکان، در شهرستان بویراحمد امروز سه شنبه