معاون دادگستری خراسان شمالی گفت: سهلانگاری هیئت مدیره باعث معطل ماندن در حدود ۲۰ ساله برخی پروژههای مسکن مهر شهرک گلستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجتالاسلام حسن یوسفی زرومی، با اشاره به بازدید از چند پروژه معطل مانده مسکن مهر شهرک گلستان گفت: به نظر میرسد برخی از پروژهها، شامل چهار مجموعه، به دلیل سهلانگاری اعضای هیأت مدیره حدود ۲۰ سال معطل مانده و تحویل مالکان نشده و با ورود و پیگیری دستگاه قضائی امیدواریم این فرآیند تسهیل و تسریع شود.
وی افزود: در یکی از پروژهها، علیرغم تکمیل آورده مالی متقاضیان، به دلیل سهلانگاری هیأت مدیره و تعاونی مسکن، واحدها تکمیل و تحویل مالکان داده نشده است.
یوسفی زرومی ادامه داد: همه موانعی که به عنوان موانع فراروی پیشرفت فیزیکی این پروژهها تعریف میشود، انشاءالله در جلسه آتی ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بررسی خواهد شد و درباره ابعاد مختلف آن بحث و گفتوگو خواهد شد.
وی گفت: تلاش خواهد شد تا با اقدامات مقتضی، از جمله استفاده از آورده دولت و همکاری اداره راه و شهرسازی استان، تدابیری اتخاذ یا تمهیداتی فراهم شود تا این پروژهها تعیین تکلیف شوند.