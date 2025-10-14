به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: تولید و عرضه مصنوع‌های طلا بدون داشتن کد استاندارد ممنوع است و سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها در داخل کشور بر بازار تولید و عرضه مصنوع‌های طلا نظارت می‌کند.

مهدی هادی افزود: کد شناسایی طلا از یک حرف لاتین اول حرف استان سازنده و یک کد چهار رقمی تشکیل شده و علاوه براین کد، عیار طلا هم لازم است بر روی مصنوع طلا یا سکه درج شده باشد.

وی ادامه داد: عیار مقدار طلایی است که در تولید مصنوع به کار رفته شده که عیار رسمی که در کشور مرسوم است ۷۵۰ یا همان ۱۸ مرسوم است.

کارشناس انگ فلزات گرانبهای اداره کل استاندارد استان اصفهان هم گفت: برای استعلام کد شناسایی طلا، حرف جی بزرگ را به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک می‌کنید بعد ازچند ثانیه پاسخ استعلام داده می‌شود.

سلمان طاهری، هدف از درج کد شناسایی را قابلیت ردیابی سازندگان اعلام کرد و افزود: در صورتیکه عیار مصنوع طلای تولید شده پایین‌تر از حد استاندارد تشخیص داده شود، سازنده آن به شرط داشتن کد، قابل شناسایی است و مورد پیگیرد قانونی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در طول سال چهار بار بازدید داریم، گفت: از ابتدای امسال تاکنون در کنار بازرسی، ۴۵۰ نمونه از واحد‌های تولیدی و ۴۰ نمونه از فروشندگان مصنوع طلا در استان اصفهان داشته‌ایم که ۷۳ پرونده تخلف تشکیل و نتیجه اش ابطال پروانه یا جریمه نقدی بوده است.

استان اصفهان با تعداد حدود ۶۶۳ واحد طلا سازی دارای کد شناسائی طلای معتبر، جزء بیشترین سازنده مصنوع طلا در کشوراست.