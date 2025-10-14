پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۲ مهر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین خبری رسانههای هند
روزنامه هندو
- بیانیه غزه همزمان با آزادی گروگانها توسط حماس امضا شد
- نیروهای پاکستانی پس از درگیریهای شدید آخر هفته در مرز افغانستان در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند؛ تجارت متوقف شد
- تعداد تولدها کاهش یافته؛ مرگ و میر اندکی افزایش یافته است
- وزیر: افزایش حقوق بازنشستگان در دستور کار هیئت دولت است
- همزمان با برنامه هند برای ارتقای سفارت خود در کابل، کارمندان دولت سابق افغانستان در دهلی نگران آینده خود هستند
- چین میگوید در جنگ تجاری با آمریکا تا آخر مبارزه خواهد کرد
- ترامپ در مصر میگوید هند کشور بزرگی است و دوست خوب من در رأس آن قرار دارد
شبکه خبری ان دی تی وی
- شهباز شریف پشت سرش، ترامپ از نخست وزیر مودی به عنوان "دوست بسیار خوب" در مصر تمجید کرد
- سرم را از خجالت پایین بیاورم: جاوید اختر درباره «احترام» به وزیر طالبان
- پاسخ متوازن به عملیات سندور: هند در سازمان ملل پاکستان را به خاطر تروریسم و کودک آزاری مورد انتقاد قرار داد
- موشک اسپیس ایکس ماسک طبق برنامه در خلیج مکزیک سقوط کرد
روزنامه ایندین اکسپرس
- با افزایش فشارها بر سر خودکشی افسر پلیس، مدیر کل پلیس هاریانا به مرخصی اجباری فرستاده شد.
- تبادل گروگانها بخش آسان ماجرا بود، طرح صلح اسرائیل و فلسطین اکنون وارد آبهای متلاطم شده است
- مرگ و میر ناشی از شربت سرفه: پلیس به دادگاه گفت که پزشک از تولیدکننده ۱۰ ٪ پورسانت گرفته است
- حزب جانشاکتی جاناتا دال متعلق به تج پراتاپ، جدیدترین نامزد در رقابتهای انتخاباتی بیهار است و ۲۱ نامزد در فهرست اولیه قرار دارند
- رئیس جمهور ماداگاسکار در بحبوحه اعتراضات نسل زد و تلاش برای کودتای ادعایی، در «مکانی امن» پنهان شده است