به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۲ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین خبری رسانه‌های هند

روزنامه هندو

- بیانیه غزه همزمان با آزادی گروگان‌ها توسط حماس امضا شد

- نیرو‌های پاکستانی پس از درگیری‌های شدید آخر هفته در مرز افغانستان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند؛ تجارت متوقف شد

- تعداد تولد‌ها کاهش یافته؛ مرگ و میر اندکی افزایش یافته است

- وزیر: افزایش حقوق بازنشستگان در دستور کار هیئت دولت است

- همزمان با برنامه هند برای ارتقای سفارت خود در کابل، کارمندان دولت سابق افغانستان در دهلی نگران آینده خود هستند

- چین می‌گوید در جنگ تجاری با آمریکا تا آخر مبارزه خواهد کرد

- ترامپ در مصر می‌گوید هند کشور بزرگی است و دوست خوب من در رأس آن قرار دارد

شبکه خبری ان دی تی وی

- شهباز شریف پشت سرش، ترامپ از نخست وزیر مودی به عنوان "دوست بسیار خوب" در مصر تمجید کرد

- سرم را از خجالت پایین بیاورم: جاوید اختر درباره «احترام» به وزیر طالبان

- پاسخ متوازن به عملیات سندور: هند در سازمان ملل پاکستان را به خاطر تروریسم و کودک آزاری مورد انتقاد قرار داد

- موشک اسپیس ایکس ماسک طبق برنامه در خلیج مکزیک سقوط کرد

روزنامه ایندین اکسپرس

- با افزایش فشار‌ها بر سر خودکشی افسر پلیس، مدیر کل پلیس هاریانا به مرخصی اجباری فرستاده شد.

- تبادل گروگان‌ها بخش آسان ماجرا بود، طرح صلح اسرائیل و فلسطین اکنون وارد آب‌های متلاطم شده است

- مرگ و میر ناشی از شربت سرفه: پلیس به دادگاه گفت که پزشک از تولیدکننده ۱۰ ٪ پورسانت گرفته است

- حزب جانشاکتی جاناتا دال متعلق به تج پراتاپ، جدیدترین نامزد در رقابت‌های انتخاباتی بیهار است و ۲۱ نامزد در فهرست اولیه قرار دارند

- رئیس جمهور ماداگاسکار در بحبوحه اعتراضات نسل زد و تلاش برای کودتای ادعایی، در «مکانی امن» پنهان شده است