در دیدار وزیر راه و شهرسازی با معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه مطرح شد: تکمیل راه آهن رشت – آستارا محور توسعه مبادلات اقتصادی ایران و روسیه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در جریان سفر فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، به جمهوری آذربایجان و در دیدار با الکسی اورچوک، معاون نخستوزیر فدراسیون روسیه، که با حضور هادی حقشناس، استاندار گیلان برگزار شد، دو طرف بر آغاز مرحله اجرایی همکاریهای حملونقلی و تسریع در اجرای پروژه راهآهن رشت–آستارا بهعنوان محور توسعه مبادلات اقتصادی میان ایران و روسیه تأکید کردند.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در این نشست با اشاره به روند رو به رشد روابط دوجانبه، اجرای این پروژه راه آهن رشت – آستارا را نشانهای از اراده مشترک تهران و مسکو برای گسترش مبادلات تجاری و حملونقل منطقهای دانست.
در ادامه، هادی حقشناس، استاندار گیلان با تأکید بر جایگاه ویژه استان در شبکه حملونقل بینالمللی گفت: پروژه راهآهن رشت–آستارا نه تنها پیونددهنده بنادر جنوبی ایران با شمال کشور است، بلکه مسیر جدیدی برای توسعه تبادلات اقتصادی ایران با روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا ایجاد میکند.
وی افزود: تکمیل این مسیر ریلی، ظرفیت ترانزیت کالا و صادرات غیرنفتی کشور را بهصورت چشمگیری افزایش داده و زمینه را برای سرمایهگذاریهای مشترک، اشتغالزایی پایدار و رشد تجارت بینالمللی در گیلان فراهم میسازد.
استاندار گیلان تأکید کرد: گیلان میتواند به مرکز مبادلات تجاری شمال کشور تبدیل شود و اجرای موفق پروژه رشت–آستارا، جایگاه این استان را در نقشه اقتصادی منطقه بیش از پیش تقویت میکند.
در پایان نشست، دو طرف بر تسریع در نهاییسازی قرارداد اجرایی راهآهن رشت–آستارا، رفع موانع مالی و فنی و تشکیل کارگروههای مشترک برای پیگیری اجرای پروژه تأکید کردند.