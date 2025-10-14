«مستند فرهنگ»، با پخش مستند روح الله خالقی، «سرزمین من»، از تخت جمشید، «ققنوس» با روایت ادبی و گفت‌و‌گو درباره جایزه بهاالدین خرمشاهی و «مستند فرهنگ»، ویژه روز جهانی عصای سفید، برنامه‌های امروز رادیو فرهنگ است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «فرهنگ»، با روایتی از زندگی استاد روح‌الله خالقی، ساعت ۱۴:۳۰ پخش می شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی، به زندگی، تلاش‌ها و آثار ماندگار استاد روح‌الله خالقی، موسیقی‌دان برجسته و خالق تصنیف جاودانه‌ی «ای ایران» اختصاص دارد.

در این مستند، زندگی پرفراز و نشیب خالقی از تولد در سال ۱۲۸۵ در شهر کرمان تا دوران شکوفایی هنری و نقش اثرگذارش در احیای موسیقی ایرانی روایت می‌شود.

خالقی از شاگردان نامدار استاد علینقی وزیری بود و با آثار درخشان خود، چون تصنیف «خوشه‌چین»، نقشی ماندگار در تثبیت هویت موسیقی ملی ایفا کرد.

این برنامه همچنین گوشه‌هایی از فعالیت‌های علمی و آموزشی استاد را مرور می‌کند، از نگارش کتاب‌های آموزشی برای هنرجویان ویلن گرفته تا تالیف دو اثر ارزشمند با عنوان‌های «سرگذشت موسیقی ایران» و «نظری به موسیقی» که از مهم‌ترین منابع پژوهشی موسیقی ایرانی و تلفیقی با مبانی غربی به شمار می‌آیند.

استاد خالقی در سال ۱۳۴۴ درگذشت و پیکرش در گورستان تاریخی ظهیرالدوله تهران به خاک سپرده شد؛ اما نام و نغمه‌اش همچنان در تاریخ موسیقی ایران طنین‌انداز است.

«مستند فرهنگ» روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و‌ای‌ام ۵۸۵ کیلوهرتز، پخش می شود.

برنامه‌ «سرزمین من»، در ادامه‌ ویژه برنامه‌های رویداد فرهنگی «ایرانِ‌جان، فارسِ ایران»، از مجموعه جهانی تخت جمشید به صورت زنده پخش می شود.

در چهارمین روز از رویداد «ایرانِ‌جان، فارسِ ایران» برنامه «سرزمین من» با تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری و فریبا هاشمی و با کارشناسی و اجرای محمدعلی مؤمنی و گویندگی اکبر کریمی و اسماعیل حسین‌زاده، از ساعت ۱۳ از جوار ستون‌های باستانی تخت جمشید به پخش زنده آثار، روایت‌ها و گفت‌و‌گو‌ها می‌پردازد.

این برنامه به معرفی جایگاه فرهنگی و تاریخی مجموعه جهانی تخت جمشید، میراث معماری و تمدنی هخامنشیان و سازوکار‌های نگهداری و معرفی این اثر جهانی اختصاص دارد.

همچنین در جریان برنامه با کارشناسان میراث فرهنگی، باستان‌شناسان، مسئولان پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و هنرمندان بومی منطقه گفت‌و‌گو می‌شود.

تخت جمشید که نماد شکوه و خرد ایرانی در عرصه‌ جهان است، در این ویژه برنامه به عنوان محور گفت‌و‌گو درباره‌ هویت تمدنی، میراث فرهنگی پایدار و پیوند گذشته با حال ایران مورد توجه برنامه‌سازان رادیو فرهنگ قرار می‌گیرد.

«سرزمین من»، به همت گروه تاریخ و اندیشه به صورت زنده از رادیو فرهنگ، موج اف‌ام ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

برنامه ادبی «ققنوس»، ساعت ۱۵ پخش می‌شود و به بررسی تازه‌های ادبیات و چهره‌های تأثیرگذار فرهنگی می‌پردازد.

در این قسمت از برنامه با کوروش کمالی سروستانی، رئیس دانشگاه حافظ و پژوهشگر برجسته ادبی، درباره روند برگزاری و اهدای جایزه بهاالدین خرمشاهی گفت‌و‌گو‌می شود و اهمیت این جایزه در پاسداشت تفکر، ترجمه و پژوهش‌های قرآنی و ادبی ایران تحلیل می‌شود.

همچنین در بخش دیگری از برنامه، گفت‌وگویی با سپند ساعدی، مترجم ایرانی که آثار نویسندگان برنده جایزه نوبل ادبیات را به فارسی برگردانده انجام می‌شود. در این گفت‌و‌گو، نقش ترجمه در انتقال دستاورد‌های ادبی جهان به مخاطب فارسی‌زبان و چالش‌های ترجمه آثار نوبلیست‌ها بررسی می‌شود.

از دیگر بخش‌های این برنامه می‌توان به «آن‌سوی آن» با همراهی سعید یوسف نیا، روزشمار ادبی» درباره زادروز و درگذشت بزرگان ادبی کشورمان و «ایرانی بخوانیم» با معرفی اثار شاعران و نوبسندگان معاصر اشاره کرد که هر یک با محوریت مرور مفاهیم، رخداد‌ها و آثار شاخص ادبی ایران و جهان تولید شده‌اند.

«ققنوس» با تهیه‌کنندگی، سردبیری و نوبسندگی معصومه علوی‌نکو و گویندگی مهدی محمدیان، پخش

رادیو فرهنگ در آستانه‌ روز جهانی عصای سفید، با هدف آشنایی بیشتر شنوندگان با سازوکار زندگی نابینایان، معرفی توانمندی‌های آنان و ترویج فرهنگ احترام و همیاری اجتماعی «مستند فرهنگ»، را وبژه روز عصای سفید پخش می‌کند.

در این قسمت از «مستندفرهنگ»، ضمن مرور تاریخچه‌ نام‌گذاری روز جهانی عصای سفید، به چالش‌ها و موفقیت‌های نابینایان در عرصه‌های آموزشی، هنری و اجتماعی پرداخته می‌شود و نقش فناوری‌های نوین، همچون نرم‌افزار‌های صفحه‌خوان و نمایشگر‌های بریل، در تسهیل ارتباط و استقلال این قشر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه همچنین با روایت‌هایی از زندگی روزمره و تجربه‌های شنیداری و لمسی نابینایان همراه است و مخاطب را به تأمل در شیوه‌های درک جهان از نگاه کسانی فرامی‌خواند که «زیبایی‌های زندگی را با لمس و صدا» می‌شناسند.

این برنامه ساعت ۲۱، روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.