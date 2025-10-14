قلعه رودخان، مستحکمترین دژ تاریخی ایران
قلعه هزار پله یا قلعه رودخان، با داشتن دیوارهای طولانی و مستحکم، یکی از قدیمیترین بناهای دفاعی ایران به شمار میرود که برای رسیدن به آن باید از هزار پله بگذرید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان
؛ قلعه رودخان به قدری محکم است که باد و باران و رطوبت شمال و زلزله رودبار هم نتوانست این دژ تاریخی را از پای درآورد.
بی شک معمار این قلعه تاریخی برای ساخت آن از این بیت شاهنامه الهام گرفته بود:
پی افکندم از نظم، کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند
قلعه رودخان به عنوان یکی از میراثهای جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.