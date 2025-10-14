قلعه رودخان، مستحکم‌ترین دژ تاریخی ایران

قلعه هزار پله یا قلعه رودخان، با داشتن دیوار‌های طولانی و مستحکم، یکی از قدیمی‌ترین بنا‌های دفاعی ایران به شمار می‌رود که برای رسیدن به آن باید از هزار پله بگذرید.