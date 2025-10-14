مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در خصوص برچسب خوش مصرفی گفت: به طور کلی هر فرد در خانواده ۱۳۰ لیتر آب مصرف می‌کنند از طرق قرعه کشی جوایزی را به آنها تقدیم خواهیم کرد یک برچسبی طراحی شده که روی درب منازل آنها نصب می‌شود این برچسب به مشترکانی که رعایت الگو مصرف داشته باشند اعطا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با حضور در برنامه سلام خبرنگاراشاره ایی به پنج سال خشکسالی کرد وگفت : و امسال هم سال آبی ۱۴۰۵ _۱۴۰۴ است و تا این تاریخ در سال گذشته حدود ۱۶ میلی متر بارندگی ثبت شده است به طور کلی ما نسبت به میانگین بلندمدت و هم نسبت به سال گذشته از نظر میزان بارندگی عقب هستیم و خشکسالی سال ششم هم شروع کرده ایم.

وی ادامه داد: اگر ما خودمان را با تغییر اقلیم سازگار نکنیم با مشکل روبرو می شویم و راه آن هم شیوه تغییر مصرف است خوشبختانه تا امروز هموطنان ۱۰ درصد کمتر مصرف آب داشته اند اگر مدیریت مصرف صورت نگیرد به طور قطع یقین مشکل ساز خواهد بود،در حال حاضر تجربه جهانی این را می گوید که تنها راه باقی مانده مدیریت مصرف است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در خصوص لوازم کاهنده آب نیز افزود: استفاده از لوازم کاهنده می تواند جلوی مصرف بیش از حد آب را بگیرد،چرا که این لوازم کاهنده ۳۰ درصد مصرف آب را کاهش می دهد.

اردکانی با تاکید براینکه در شهر تهران در گذشته ۲۹ درصد از مشترکان زیر الگو آب مصرف داشتندادامه داد:کسانی که از الگو دو برابر آب مصرف درگذشته داشتند ۶۱ درصد بوده و امروز به ۶۴ درصد رسیده اند و افرادی هم که بیش از دو برابر الگو آب مصرف می کردند ۷ درصد بودند که امروز به ۵ درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در خصوص برچسب خوش مصرفی بیان کرد: به طور کلی هر فرد در خانواده ۱۳۰ لیتر آب مصرف می کنند از طرق قرعه کشی جوایزی را به آنها تقدیم خواهیم کرد یک برچسبی طراحی شده که روی درب منازل آنها نصب می شود این برچسب به مشترکانی که رعایت الگو مصرف داشته باشند اعطا خواهد شد.

ور در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر هدر رفت آب در یکی از بزرگراه های پایتخت گفت: ما دو دسته چاه آب در تهران داریم که یک دسته کیفیت شرب را دارد که آنها در اختیار شرکت آب و فاضلاب است و برخی دیگر کیفیت غیر شرب دارد که صفر تا صد آنها برای آب های فضای سبز و به عهده شهرداری است به طور کلی شرکت آب و فاضلاب هیچ خط لوله آب شرب در وسط بلوار یا بزرگراه ندارد.