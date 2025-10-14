مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در تحلیلی از وضعیت شبکه برق کشور در تابستانی که گذشت گفت: تابستان ۱۴۰۴ بدون تردید یکی از سخت‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر برای صنعت برق کشور بود با این وجود، مدیریت هوشمند بار، همکاری بخش‌های مختلف تولید و همراهی مشترکان، زمینه عبور موفق از این تابستان دشوار را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اردشیر مذکوری با اشاره به افزایش بی‌سابقه دما در اکثر استان‌ها در تابستان گذشته گفت: رشد مصرف برق ناشی از تجهیزات سرمایشی و نیاز روزافزون صنایع به انرژی در کنار کاهش ذخایر نیروگاه‌های برق آبی، شرایطی را رقم زد که شبکه برق در مرز‌های پایداری قرار گرفت. با این وجود، مدیریت هوشمند بار، همکاری بخش‌های مختلف تولید و همراهی مشترکان، زمینه عبور موفق از این تابستان دشوار را فراهم کرد.

وی افزود: با وجود این مشکلات، برنامه‌ریزی دقیق برای ورود واحد‌های نیروگاهی جدید، استفاده بهینه از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی، برق آبی و تجدیدپذیر و نیز مدیریت تقاضا در بخش خانگی، صنعت و کشاورزی، نقش اساسی در پایداری شبکه برق کشور ایفا کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های اصلی تابستان امسال کاهش ۵۰ درصدی ذخایر نیروگاه‌های برق آبی بود که منجر به کاهش تولید این نیروگاه‌ها شد. همین امر ضرورت سرمایه‌گذاری در تنوع‌بخشی به سبد تولید انرژی را بیش از پیش آشکار ساخت. توسعه تجدیدپذیر‌ها و ارتقای بهره‌وری در واحد‌های حرارتی، بخشی از راهبرد‌ها برای تضمین امنیت انرژی در آینده خواهد بود.

وی تصریح کرد: در حالی که در بسیاری از کشور‌های دنیا شبکه‌های برق با اتکاء به ذخیره مطمئن تولید و ظرفیت مازاد اداره می‌شوند، شبکه برق ایران تابستان امسال را در شرایطی پشت سر گذاشت که با ناترازی شدید تولید و مصرف مواجه بود. به رغم این وضعیت دشوار و کمبود منابع تولیدی، اجرای طرح‌های مدیریت مصرف برق، جابه‌جایی بار صنایع بزرگ به ساعات غیرپیک و به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند پایش بار، اجازه نداد خاموشی گسترده در کشور رخ دهد. این دستاورد نتیجه همدلی مردم و تلاش بی‌وقفه همکاران صنعت برق در سراسر کشور است.

مذکوری افزود: سال گذشته در اوج مصرف تابستان، میزان تقاضای برق به حدود ۷۹۸۷۲ مگاوات رسیده بود. اما امسال برای نخستین بار با اجرای طرح‌های مدیریت مصرف برق، شاهد کاهش مصرف برق بودیم، به نحوی که حداکثر تقاضای مصرف برق به ۷۷۴۹۷ مگاوات رسید.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در پایان تأکید کرد: عبور موفق از اوج بار تابستان ۱۴۰۴، بی شک یک دستاورد ملی است که با تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق و همکاری مردم محقق شد. با این حال، تداوم پایداری شبکه برق کشور در سال‌های آینده نیازمند نوسازی مداوم زیرساخت‌ها، توسعه تجدیدپذیرها، بهبود بهره‌وری و استمرار فرهنگ مدیریت مصرف برق خواهد بود. آینده صنعت برق کشور باید بر سه پایه تاب‌آوری شبکه، تنوع منابع تولید و هوشمندسازی مصرف برق استوار شود.