به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این بازدید علاوه بر تائید توانمندی‌های قابل توجه و گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در شهرک، بر حمایت این آژانس‌ها از گسترش همکاری‌های بین‌المللی به‌منظور بهبود وضعیت کشاورزی در مناطق کم‌برخوردار تأکید شد.

در این بازدید زمینه‌های همکاری‌های جدید میان شرکت‌های دانش‌بنیان این شهرک و آژانس‌های سازمان ملل، به ویژه یونسکو و فائو، بررسی شد.

رئیس دفتر یونسکو در تهران، در حاشیه این بازدید گفت: این نشست‌ها در ادامه جلسه نخست برگزار شده همزمان با نوزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی است که در آن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، تحت حمایت مرکز شماره دو یونسکو (آیریس)، مورد توجه پنج آژانس سازمان ملل قرار گرفت.

ینگ سرانگ افزود: در جلسه دوم، نمایندگان فائو (FAO)، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و یونسکو حضور داشتند تا با معرفی نماینده جدید فائو، راهکار‌های همکاری و معرفی توانمندی‌های شرکت‌های شهرک به بازار‌های بین‌المللی را بررسی کنند.

وی در نهایت نقش یونسکو را پل ارتباطی شرکت‌های دانش‌بنیان با بازار‌های جهانی توصیف و تأکید کرد که تحریم‌ها مانعی برای توسعه همکاری‌ها نخواهند بود.

نماینده جدید فائو در ایران هم در این بازدید با اشاره به انتصاب خود گفت: در حال آشنایی با ظرفیت‌های حوزه کشاورزی در ایران هستم و از دستاورد‌های متخصصان ایرانی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم.

فرخ تویروف افزود: برنامه داریم این دستاورد‌ها را با همکاری وزارت کشاورزی ایران به کشاورزان خرد و کوچک سراسر کشور منتقل کنیم تا به بهبود وضعیت کشاورزان و فعالیت‌های کشاورزی در مناطق دورافتاده کمک شود.

در این نشست، علاوه بر معرفی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و برنامه‌های حمایتی آژانس‌های زیرمجموعه سازمان ملل، تعدادی از شرکت‌های مستقر شهرک نیز توانمندی‌های خود را ارائه کردند. نمایندگان این آژانس‌های بین‌المللی با تائید توانمندی‌های قابل توجه و گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در شهرک، بر لزوم تداوم این جلسات به‌منظور آشنایی بیشتر و دقیق‌تر با این ظرفیت‌ها و روش‌های توسعه همکاری‌های مشترک با شهرک تأکید کردند.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حدود ۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور، بزرگ‌ترین تجمع شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور محسوب می‌شود. این مجموعه تاکنون به‌عنوان حلقه واسط میان دولت، صنعت و دانشگاه به منظور توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و در نهایت تبدیل علم به ثروت در کشور ایفای نقش کرده است.