به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز انتقال خون نیشابور با بیان اینکه؛ سانتریفوژ اهدایی مجتمع فولاد خراسان یکی از انواع معتبر و پیشرفته‌ی موجود از این دستگاه در کشور است، افزود: وجود این دستگاه‌ها در مراکز انتقال خون برای جداسازی فاز‌های مختلف مایع همگن خون و اطمینان از سلامت فراورده‌ها، اهمیت بالایی دارند.

سمانه مسرور افزود: مراکز درمانی و اتاق‌های عمل در شرایط عادی نیز همه روزه نیازمند خون و فراورده‌های خونی اهدایی هستند و تلاش ما این است که با کمک نیکوکاران گرامی، کاستی‌های موجود را برطرف کنیم،

وی گفت:تجهیزات مورد نظر اهدایی ۳۵۰ میلیون تومان ارزش دارد.