بدی شرایط جوی فرودگاه مقصد شامل وزش باد، طوفان و گرد و غبار سبب شد پرواز شماره ۴۹۷ هواپیمایی ایران ایر از مبدا تهران به مقصد اردبیل لغو شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بدی شرایط جوی شامل وزش باد، طوفان و گرد و غبار عصر دیروز سبب شد پرواز شماره ۴۹۷ هواپیمایی ایران ایر از مبدا تهران به مقصد فرودگاه اردبیل لغو شود.

دیروز گردغبار شدید با وزش تند باد سبب شد شرایط جوی خاصی فضای اردبیل را در بر بگیرد و همین موضوع ضمن ایجاد اختلال در رفت و آمد، سبب شکسته شدن شاخه برخی درختان و سازه‌های شهری شد.

در حال حاضر اسمان اردبیل نسبت ساعات عصر گاهی صاف‌تر شده و وزش باد پایان یافته است که بر اساس همین بهبود شرایط جوی سایر پرواز‌های فرودگاه اردبیل حوالی ساعت ۱۹ یا موفقیت انجام شد.