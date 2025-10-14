پخش زنده
امروز: -
شهردار ارومیه و نماینده کلانشهرهای کشور، گفت: اصلاح قوانین، انسجام مدیریتی و جذب سرمایهگذاری، پایههای اصلی دستیابی به شهر پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، آیدین رحمانی رضائیه در همایش بینالمللی شهر پایدار کیش با تأکید بر ضرورت تحقق مدیریت واحد شهری، گفت: وجود نهادهای متعدد با نگاههای متفاوت در اداره شهرها، مانع پایداری و توسعه هماهنگ شهری است.
او افزود: دستیابی به مدیریت واحد شهری، زمینهساز تحقق مدیریت مردم بر مردم و بهرهگیری از ظرفیتهای واقعی شهروندان در مسیر توسعه پایدار است.
رحمانی رضائیه با اشاره به اهمیت درآمدهای پایدار در شهرها، گفت: سرمایهگذاری داخلی و خارجی در حوزههای شهری میتواند پایههای اقتصاد شهری را تقویت و زمینه رشد پایدار را فراهم کند.
نماینده کلانشهرهای کشور، استفاده از فناوریهای نوین، توسعه حملونقل عمومی و بهبود مدیریت پسماند را از گامهای مؤثر در مسیر شهر هوشمند و پایدار دانست و گفت: تحقق رضایت مندی مردم و توسعه همهجانبه شهری با همکاری شوراهای اسلامی و شهرداریها با سرمایهگذاران بدست می آید.