امروز بعدازظهر ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از ظهر امروز با وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی، خلیج فارس و تنگه هرمز مواج میشود.
حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱۵۰ سانتیمتر میرسد.
وی گفت: فردا نیز وزش بادهای شمال غربی با شدتی کمتر، در نواحی مرکزی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی استان و جزایر کیش و لاوان صورت گیرد و شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از رفت و آمد خودداری کنند.
حمزه نژاد گفت: از رفت و آمد به مقصد استانهای خوزستان، بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.
وی افزود: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان بخصوص محدوده بشاگرد و حاجی آباد همچنین برخی سواحل، رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
حمزه نژاد گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
وی افزود: امروز و فردا دمای بیشینه یک تا ۲ درجه افزایش مییابد.