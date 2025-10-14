کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر امروز ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

پیش بینی ناپایداری جوی و دریایی، بعدازظهر در هرمزگان

پیش بینی ناپایداری جوی و دریایی، بعدازظهر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، با اشاره به شرایط جوی و دریایی آرام در صبح امروز ، گفت: وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی از ظهر امروز در خلیج فارس و تنگه هرمز سبب مواج شدن مناطق دریایی خواهد شد.

او افزود: توصیه می‌شود تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی استان و جزایر کیش و لاوان در نظر گرفته شود و شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از تردد دریایی خودداری کنند.

حمزه نژاد، گفت: امروز از تردد دریایی به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.

او افزود: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان بخصوص محدوده بشاگرد و حاجی آباد برخی سواحل، رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود و توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد، گفت: دریای عمان کمی مواج خواهد بود و خلیج فارس و تنگه هرمز مواج پیش بینی می‌شود و بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به یک و نیم متر خواهد رسید.

او افزود: فردا تداوم باد‌های شمال غربی با شدتی کمتر، در نواحی مرکزی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز پیش بینی می‌شود و از لحاظ دمایی امروز و فردا افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.