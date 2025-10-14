به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ کودکان شیرینی زندگی‌اند و پدر و مادر برای سلامت آنها سنگ تمام می‌گذارند، اما در کنارشان، هستند انسان‌هایی که با همان عشق و دلسوزی همچون والدین از جان مایه می‌گذارند.

در نخستین بسته پیشگامان، به معرفی اجمالی یکی از این سپید پوشان پرداختیم که ۲۸ سال عاشقانه برای سلامتی کودکان تلاش می‌کند.

آقای حق بین پزشک متعهدی است که طبابت را نه تنها برای کودکان بلکه هرکجایی نیاز باشد در صحنه حاضر می‌شود مثل اربعین امسال که به همراه تیم پزشکی از هلال احمر استان در کربلای معلی به زائران امام حسین (ع) خدمات رسانی کرد و یا در کنار کار طبابت در بخش فوق تخصص کودکان معاونت آموزشی دانشکاه علوم پزشکی خراسان شمالی راهم بر عهده دارد و در کنار تربیت نسل جدید پزشکان، همچنان با عشق و ایمان در مسیر خدمت به مردم و کودکان گام بر می‌دارد.

دکتر علی حق‌بین نمونه‌ای از پزشکانی است که با وجدان، مهربانی و تعهد، معنای واقعی طبابت با عشق را به نمایش می‌گذارند، پزشکی که باور دارد سلامتی کودکان، زیباترین لبخند زندگی است.