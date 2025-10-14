پخش زنده
شرکت توانیر در اطلاعیهای از هموطنان خواست پیامکهایی که با عنوان «هشدار قطع فوری برق» دریافت کردهاند که حاوی لینکهای جعلی برای پرداخت قبض بوده است. این پیامکها ارتباطی با شرکت توانیر یا شرکتهای توزیع برق سراسر کشور ندارد و با هدف کلاهبرداری اینترنتی ارسال میشوند.
در حال حاضر هیچگونه قطعی برنامهریزیشده برق در کشور وجود ندارد و هر پیامک با مضمون «قطع برق» جعلی است.
همچنین اطلاعرسانیهای مربوط به حوادث شبکه، مانورها و موارد اضطراری فقط از طریق سرشماره «۳۰۰۰۱۲۱» صورت میگیرد.
از مشترکان محترم درخواست میشود در صورت دریافت پیامک از سایر سرشمارهها یا پیامکهای مشکوک حاوی لینک، به هیچ عنوان روی لینکها کلیک نکرده و اطلاعات بانکی یا هویتی خود را در هیچ سامانه غیررسمی وارد نکنند.
موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش نمایید.