پخش زنده
امروز: -
افشین صالحی با حضور در محل رودخانه ملنتی، از وضعیت این شریان حیاتی بهعنوان یک «فاجعه زیستمحیطی» یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت با حضور در محل رودخانه ملنتی، از وضعیت این شریان حیاتی بهعنوان یک «فاجعه زیستمحیطی» یاد کرد و از برخورد قاطع و بدون اغماض با عوامل تخریب و تجاوز به بستر رودخانه خبر داد.
افشین صالحی نژاد، به همراه، سرپرست شهرداری جیرفت و جمعی از مسئولین شهرستان از رودخانه ملنتی بازدید کرد؛ این اقدام در پی دریافت گزارشهای متعدد مردمی و رسانهای درباره تخلیه بیرویه نخالههای ساختمانی و برداشتهای غیرمجاز و مخرب از بستر این رودخانه انجام شد.
صالحی نژاد با ابراز نگرانی شدید از وضعیت فعلی رودخانه ملنتی گفت: این رودخانه امروز در حال مرگ تدریجی است و آنچه در اینجا میبینیم، صحنه یک فاجعه زیستمحیطی است.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی سودجویان و حتی برخی نهادهای مسئول، به جای حفاظت از این میراث طبیعی، خود به عامل نابودی آن تبدیل شدهاند.
دادستان جیرفت با اشاره به پیامدهای خطرناک این تخلفات، هشدار داد: تخلیه نخالههای ساختمانی و برداشتهای غیراصولی نه تنها اکوسیستم منطقه را از بین میبرد، بلکه این رودخانه را به بمبی ساعتی تبدیل کرده که در فصل بارش، میتواند جان و مال مردم را تهدید کند.
صالحی نژاد در پایان تأکید کرد: دستور دادهام تمامی عوامل و دستاندرکاران متخلف، اعم از حقیقی و حقوقی، شناسایی و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شود و برخورد با متخلفان، قاطع، سریع و بدون اغماض خواهد بود.