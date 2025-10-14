پخش زنده
امروز: -
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد فرصت بازگشت به مدیریت درست منابع طبیعی در کشور کم است و بحرانهایی مانند خشک شدن تالابها و آلودگی هوا شدت گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احمدرضا لاهیجانزاده در همایش بینالمللی شهر پایدار که در جزیره کیش درحال برگزاری است با هشدار نسبت به تشدید بحرانهای زیستمحیطی، تأکید کرد که بسیاری از خطوط قرمز محیط زیستی کشور شکسته و برخی تغییرات بازگشتناپذیر شدهاند.
وی خشک شدن تالابها، فرونشست زمین، آلودگی هوا و پدیده گرد و غبار را از مهمترین بحرانهای فعلی دانست و خواستار اجرای جدی سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست و توسعه دریا محور شد.
لاهیجانزاده همچنین از بهرهگیری فناوریهای نوین مانند تصاویر ماهوارهای و هوش مصنوعی در مدیریت منابع آب و پایش محیط زیست خبر داد و بر ضرورت همکاری مدیران شهری، بخش خصوصی و نهادهای علمی برای تحقق توسعه پایدار تأکید کرد.