۴۰۰ تن سیب درختی و ۷۰۰ تن سیب صنعتی در شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون از باغداران خرید تضمینی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رضا فرازی به همراه معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیرکل تعاون روستایی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دنا از باغات سیب روستا‌های کوخدان، اقبال آباد و تل سیاه بازدید کرد.

فرازی اظهار داشت: هدف از این بازدید، چگونگی برداشت محصول، فرآیند خرید توافقی و بررسی کیفیت میوه‌های مورد نیاز برای شب عید نوروز بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از تجهیز ۱۴ مرکز خرید توسط شبکه تعاون روستایی خبر داد و گفت: به منظور حمایت از باغداران و حذف واسطه‌ها، تاکنون ۴۰۰ تن سیب درختی و ۷۰۰ تن سیب صنعتی در شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون از طریق این مراکز خریداری شده است.

فرازی با اشاره به نقش اشتغال‌زایی مراکز خرید توافقی سیب، افزود: این مراکز پس از خرید سیب، آن را بسته‌بندی کرده و به سردخانه‌های داخل استان انتقال می‌دهند یا به بازار‌های استان‌های همجوار مانند اصفهان و مرکزی صادر می‌کنند.