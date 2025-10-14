کهگیلویه و بویراحمد؛
خرید توافقی هزار و ۱۰۰ تن سیب از باغداران سه شهرستان
۴۰۰ تن سیب درختی و ۷۰۰ تن سیب صنعتی در شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون از باغداران خرید تضمینی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضا فرازی به همراه معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیرکل تعاون روستایی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دنا از باغات سیب روستاهای کوخدان، اقبال آباد و تل سیاه بازدید کرد.
فرازی اظهار داشت: هدف از این بازدید، چگونگی برداشت محصول، فرآیند خرید توافقی و بررسی کیفیت میوههای مورد نیاز برای شب عید نوروز بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از تجهیز ۱۴ مرکز خرید توسط شبکه تعاون روستایی خبر داد و گفت: به منظور حمایت از باغداران و حذف واسطهها، تاکنون ۴۰۰ تن سیب درختی و ۷۰۰ تن سیب صنعتی در شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون از طریق این مراکز خریداری شده است.
فرازی با اشاره به نقش اشتغالزایی مراکز خرید توافقی سیب، افزود: این مراکز پس از خرید سیب، آن را بستهبندی کرده و به سردخانههای داخل استان انتقال میدهند یا به بازارهای استانهای همجوار مانند اصفهان و مرکزی صادر میکنند.
وی تصریح کرد: شهرستان دنا یکی از قطبهای مهم تولید سیب در استان کهگیلویه و بویراحمد است.