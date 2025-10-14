به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر هنرستان کشاورزی ناصح قمشه‌ای شهرضا گفت: تجلیل از خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، ارج نهادن به مقام شامخ شهدا، ارتقاء روحیه امید و خودباوری بین دانش آموزان و فراهم کردن زمینه حضور دانش‌آموزان شهرضایی در مسابقات و جشنواره‌های مختلف ملی و مذهبی از مهم‌ترین اهداف این همایش بود.

سید فرزاد طباطبایی افزود: مردم شهرستان شهرضا در دفاع مقدس ۱۲ روزه ۸ شهید والامقام، تقدیم میهن اسلامی کردند که شهید مصطفی یونسی یکی از معلمان هنرستان‌های شهرضا بود.

همچنین در این همایش از هنرجویان برتر در شهرضا تجلیل شد.

۳ هنرجوی شهرضایی توانستند در دومین رویداد ملی هنرجوی برتر با ساخت دستگاه سمپاش خورشیدی، مقام سوم کشور را کسب کنند.

در حال حاضر ۳۰ هزار دانش آموز در ۲۵۰ واحد آموزشی در شهرستان شهرضا مشغول تحصیل هستند و ۲ هزار فرهنگی کار آموزش آن‌ها را بر عهده دارند.