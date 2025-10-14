ودیعه‌گذاران تا شهریور ۸۶ اولویت دارند و باید تا ۲۳ مهر اطلاعات خود را در سامانه my.haj.ir به‌روزرسانی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل حج و زیارت استان زنجان از آغاز پیش‌ثبت‌نام حج تمتع خبر داد و گفت: ۱۲ هزار و ۶۳۶ زنجانی در صف حج تمتع هستند.

شکری می گوید: ۱۲ هزار ۶۳۶ نفر در استان زنجان قبوض حج تمتع را دارند که اولویت‌های تعیین شده باید به سامانه my.haj.ir مراجعه و مشخصات و شماره حساب را به روز و پیش ثبت‌نام کنند.

وی با بیان اینکه پیش‌ثبت‌نام دارندگان سند ودیعه‌گذاری حج تمتع شروع شده است گفت: ودیعه‌گذاران تا ۳۱ شهریور ۸۶ در اولویت نخست قرار دارند و باید تا ۲۳ مهرماه اطلاعات خود را تکمیل کنند.

مدیرکل حج و زیارت استان زنجان اولویت بعدی برای پیش‌ثبت‌نام را ودیعه‌گذاران تا ۳۰ آذر ۸۶ اعلام کرد و گفت: این افراد نیز تا ۲۶ مهرماه امسال برای به‌روزرسانی مشخصات خود فرصت دارند و اگر ظرفیت تکمیل نشود اولویت‌های بعدی اعلام می‌شود.

شکری با اشاره به اینکه سهمیه استان به تناسب جمعیت تخصیص داده می‌شود، خاطرنشان کرد: طبق آمار سنوات گذشته ۱۱۲۰ نفر سهمیه داریم که در صورت صحیح بودن پیش ثبت‌نام و استقبال خوب، سعی داریم ظرفیت بیشتری را به استان اختصاص دهیم.

وی در مورد سهولت اعزام زائران به سرزمین وحی ابراز کرد: در سال‌های اخیر تلاش کردیم پرواز حجاج از فرودگاه زنجان انجام شود و امسال نیز بر این رویکرد مصر هستیم.

مدیرکل حج و زیارت استان زنجان همچنین به اعزام‌های حج عمره اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۴۶ کاروان با بیش از ۴ هزار زائر به حج عمره اعزام کردیم و بیش از ۶۹ هزار نفر نیز در صف انتظار قرار دارند.

شکری به بیان اینکه زنجان به تناسب جمعیت بیشترین اعزام را داشت، گفت: امسال ۱۰ کاروان برای حج عمره تخصیص دادیم ۴ کاروان اعزام شده و ۶ کاروان در آینده اعزام می‌شود.