شهرستان فریدن در سال زراعی جاری با برداشت بیش از ۱۱۰ هزارتن محصول ذرت علوفه‌ای توانسته رتبه اول استانی را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمدزمان احمدی مدیر جهادکشاورزی فریدن گفت: ذرت علوفه‌ای به صورت ۱۰۰ درصد مکانیزه در مزارع فریدن کشت، داشت و برداشت می‌شود.

کارشناس زراعت جهاد کشاورزی فریدن نیز، وسعت زیرکشت ذرت علوفه‌ای را در فریدن حدود هزار و ۷۰۰ هکتار بیان کرد وافزود: با متوسط عملکرد ۷۰ تن در هکتار بیش از ۱۱۰ هزارتن ذرت از مزارع زیرکشت این محصول در این شهرستان برداشت شد.

حسین افشاری افزود: ۲۰ درصد این محصول مصرف داخل شهرستان و ۸۰ درصد این محصول به دامداری‌های استان ارسال می‌شود.

قیمت گذاری نامناسب و تخصیص ندادن سوخت و کود شیمیایی از جمله مشکلات کشاورزان فریدنی است.