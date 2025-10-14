گزارش استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عدم حذف سه دهک پردرآمد از پرداخت یارانه‌ها با رای نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد استنکاف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند ت تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ قرائت شد. طبق این گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی و اعمال درست سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر در اجرای اهداف عدالت محور ترک فعل کرده و عملکرد درستی ندارد.

بر اساس بند ت تبصره ۱۳ قانون بودجه باید یارانه نقدی دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ درآمدی حذف و منابع آن برای حمایت از ۴۰۰ هزار خانواده آسیب‌پذیر که تحت پوشش حمایتی نیستند، قرار می‌گرفت. گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اذعان دارد که وزارتخانه مسئول ضمن اذعان به عدم اجرای درست این قانون موضوعاتی چون آماده نبودن سامانه و عدم وجود شناسنامه اقتصادی برای افراد جامعه را از جمله دلایل عدم اجرای درست این قانون ذکر کرده که برای این کمیسیون قانع کننده نیست. در نهایت با رای موافق نمایندگان این گزارش طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس برای پیگیری قوه قضاییه ارجاع شد.