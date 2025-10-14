آغاز ساخت سه مدرسه خیر ساز و اهدای ١۴٠ دستگاه تلویزیون و رایانه گامی برای توسعه و تجهیز کلاس‌ها در شهرستان ورزنه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نخستین جشنواره خیران مدرسه ساز شهرستان ورزنه گفت: ساخت سه مدرسه خیر ساز با مجموع ١١ کلاس درس با ٢۵ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.

محمد رضا نظریان همچنین از اهدای ٧٠ دستگاه تلویزیون و ۷۰ رایانه با هزینه ۶ میلیارد تومانی برای هوشمند سازی کلاس‌های مدارس شهرستان ورزنه خبر داد.

ناصر فتحی مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان نیز افزود: امسال تاکنون ۶۶٠ کلاس در قالب ١٢٨ طرح با ١۶٠٠ میلیارد تومان مشارکت خیران مدرسه ساز تحویل دانش آموزان استان شده است

در حال حاضر بیش از ٧٠٠٠ دانش آموز در ٧٠ آموزشگاه شهرستان مشغول تحصیل هستند.