به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران گفت: برای ارزیابی وسنجش توان نیرو‌های امدادی وخدماتی مانور لحظه صفر بدون هماهنگی قبلی هرلحظه ممکن است برگزار شود وضرورت دارد تمام دستگاه‌ها با بررسی و به‌روز‌رسانی تجهیزات خود ورفع نواقص احتمالی آمادگی کامل برای حضور به موقع داشته باشند.

محمود درویشی همچنین افزود: تامین آب آشامیدنی سالم در مواقع بحرانی برعهده شرکت آب وفاضلاب است بنابراین ضرورت دارد اداره آب وفاضلاب وشبکه بهداشت با تشکیل کمیته فنی وانجام مطالعات محلی مناسب برای تامین آب آشامیدنی سالم پیش بینی کنند.