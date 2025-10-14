سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا بر دستور هیئت دولت،مقدمه یک جشن ملی را فراهم می کند.

سرپرست معاون هنری وزارت ارشاد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به برنامه های آتی هنری دولت، اظهار کرد:اعتقاد دولت این است که جامعه احتیاج به یک نشاط دارد؛ما باید نشاط اجتماعی و انسجام ملی در جامعه ایجاد کنیم. یکی از عوامل و عناصری که می تواند در نشاط اجتماعی و انسجام ملی تاثیر گذار باشد،موضوع فرهنگ و هنر است. ما شرایطی را مساعد کردیم؛ تسهیلاتی ایجاد شد و برنامه های موسیقی مثل کنسرت ها در حال انجام است. در تهران نمایش های متعددی روی صحنه می رود.

محمد مهدی احمدی، ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا بر دستور هیئت دولت،مقدمه یک جشن ملی را انجام می دهد که به خاطر پیروزی هایی در حوزه ورزش بهانه ای باشد تا نشاط اجتماعی و فرهنگی را در جامعه ایجاد کنیم.

مقدمات این جشن ملی با دستگاه های مختلف انجام شده است.