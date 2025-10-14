پخش زنده
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی وزنهبرداری ایران که با هشت ورزشکار در نودمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان شرکت کرده بود، با کسب ۶ مدال طلا، نقره و برنز و ۳۸۸ امتیاز عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد بامداد امروز با استقبال مسئولان به کشور بازگشت.
نودمین دوره رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جهان که از هفته گذشته به میزبانی شهر فورده نروژ آغاز شده بود، با کسب ۳۸۸ امتیاز عنوان قهرمانی تیمی را به خود اختصاص داد.