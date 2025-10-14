صادرات فرش ماشینی منطقه کاشان سالانه حدود ۳۵۰ میلیون دلار ارزآوری به همراه دارد و نقش محوری در صادرات نساجی کشور ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اتاق بازرگانی کاشان، با اشاره به سهم بالای فرش ماشینی از ارزش صادرات صنایع نساجی گفت: صنعت فرش ماشینی حدود نیمی از ارزش صادرات سالانه صنایع نساجی را به خود اختصاص داده است.

محمود تولایی درباره ظرفیت و تولید افزود: ظرفیت نصب‌شده صنعت فرش ماشینی در کشور بیش از ۱۲۰ میلیون مترمربع است و تولید سالانه آن به ۸۰ میلیون مترمربع می‌رسد که حدود ۵۰ میلیون مترمربع آن در داخل مصرف می‌شود.

وی افزود: با تأمین نقدینگی و تسهیل تجارت خارجی، امکان افزایش تولید تا مرز ۱۰۰ میلیون مترمربع و صادرات ۵۰ میلیون مترمربع وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی کاشان همچنین با اشاره به وضعیت منطقه‌ای گفت: تنها در منطقه کاشان، آران و بیدگل بیش از هزار واحد تولیدکننده فرش ماشینی ایجاد شده و این منطقه را به قطب تولید این محصول در کشور و حتی منطقه تبدیل کرده است.

تولایی نیروی انسانی متخصص و تمایل سرمایه‌گذاران به استقرار واحد‌ها در کاشان را از مزیت‌های منطقه برشمرد و افزود: فرش‌های تولیدی منطقه به بیش از ۷۰ کشور صادر می‌شود.

وی خواستار برپایی نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی در کاشان شد و آن را یکی از مهم‌ترین مطالبات صاحبان صنایع منطقه عنوان کرد.