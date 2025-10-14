مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه گفت: هیات مرکزی حل اختلاف شوراها، تصمیم‌گیری نهایی برای انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه را به دو هفته آینده موکول کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید سلیم ساسانی گفت: هیأت حل اختلاف مرکزی در تهران تشکیل جلسه داد و موضوع انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه اعضای هیأت مرکزی پس از استماع گزارش‌ها و بررسی مستندات و اطلاعات مربوط به تصمیم هیأت حل اختلاف استان، تصمیم گرفتند بررسی و تحقیق بیشتری درباره این موضوع انجام شود تا تصمیم‌گیری نهایی با دقت و جامعیت صورت گیرد.