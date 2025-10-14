مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از نصب بیش از هزار و ۲۰۰ علمک گاز در شهر‌ها و مناطق صعب‌العبور روستایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جهانبخش سلیمیان گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، در مجموع هزار و ۲۰۲ علمک گاز جدید در سطح استان نصب شده که از این تعداد، ۷۱۶ علمک در شهر‌ها و ۴۸۶ علمک در روستا‌ها اجرا شده است.

وی با اشاره به دشواری‌های گازرسانی در مناطق کوهستانی و روستا‌های دورافتاده استان افزود: اجرای عملیات لوله‌گذاری در مسیر‌های ناهموار، سنگی و شیب‌دار نیازمند صرف انرژی و زمان چندبرابر نسبت به مناطق شهری است، اما با تلاش جهادی کارکنان شرکت گاز، روند توسعه گازرسانی در این مناطق همچنان با قوت ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: تا پایان سال، گام‌های مؤثری در تکمیل گازرسانی به روستا‌های باقی‌مانده برداشته خواهد شد و تعدادی دیگر از روستا‌های استان به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل می‌شوند.

سلیمیان خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۰۸ هزار و ۳۰۱ علمک گاز در سطح استان نصب شده که از این میزان، ۱۲۴ هزار و ۳۰۲ علمک در شهر‌ها و ۸۳ هزار و ۹۹۹ علمک در روستا‌ها قرار دارد.