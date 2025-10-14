مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: با وجود کاهش بارندگی‌ها، منابع آب و پوشش گیاهی جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه امسال در شرایط مناسبی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: به‌رغم کاهش بارندگی‌ها، جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه امسال از نظر منابع آب و پوشش گیاهی در وضعیت مطلوبی قرار دارند و ذخایر لازم برای تغذیه و شرب حیات وحش در آنها تامین است.

حجت جباری افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد آب‌انبار‌ها و چاه‌های جزایر اسپیر، آرزو، اشک و کبودان همچنان فعال هستند و چشمه‌های موجود نیز علی‌رغم کاهش بارندگی و شرایط حساس دریاچه، خشک نشده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: پوشش گیاهی در این جزایر طی سال جاری رضایت‌بخش بوده و بر خلاف سال‌های گذشته، نیازی به انتقال آب و علوفه از بیرون به این مناطق احساس نشده است.

جباری با اشاره به تنوع گیاهی در این جزایر گفت: گیاهان وحشی از جمله گونه‌های گندمیان، جو و پسته وحشی در سطح جزایر به وفور رشد کرده‌اند و این موضوع شرایط زیستی مناسب و پایداری را برای گونه‌های جانوری فراهم کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تاکید کرد: جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه مامن امنی برای حیات‌وحش هستند و پایش مستمر آنها توسط محیط‌بانان و یگان حفاظت در حال انجام است.

وی با بیان اینکه وضعیت زیستی گونه‌های ساکن این جزایر عادی و پایدار است، ادامه داد: پایش میدانی و برخط گونه‌ها به‌صورت منظم انجام می‌شود تا هرگونه تغییر یا تهدید احتمالی شناسایی و کنترل شود.

جباری از تجهیز ناوگان یگان حفاظت به امکانات جدید خبر داد و گفت: ۱۳ دستگاه موتور جدید برای پشتیبانی عملیات پایش خریداری شده و به‌زودی به ناوگان پارک ملی افزوده می‌شود.

به گفته وی، پایش آنلاین پارک ملی دریاچه ارومیه به‌صورت شبانه‌روزی در جریان است و در حال حاضر ۶ دوربین در جزایر و منطقه رشکان فعال است. همچنین سه پاسگاه محیط‌بانی در مناطق چی‌چست، جزایر پارک ملی و رشکان و یک گشت نامحسوس نیز در منطقه حضور دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه ۲۸ محیط‌بان به‌صورت شبانه‌روزی در حال پایش پارک ملی دریاچه ارومیه هستند، تصریح کرد: هرگونه برداشت غیرمجاز شن، ماسه یا نمک از بستر دریاچه بدون مجوز، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش محیط‌بانان، گفت: تردد به جزایر پارک ملی به دلیل شرایط خاص جغرافیایی بسیار دشوار است، اما محیط‌بانان با عشق و تعهد مثال‌زدنی خود وظیفه حفاظت از این سرمایه طبیعی را به‌خوبی انجام می‌دهند.