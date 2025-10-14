چین با ابراز نگرانی از درگیری‌های مرزی اخیر پاکستان و طالبان افغانستان خواهان خویشتنداری دو طرف و بکارگیری گفت‌و‌گو برای پرداختن به نگرانی‌های متقابل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی وزارت امور خارجه چین طی اظهاراتی نگرانی عمیق کشورش را در مورد درگیری‌های مرزی اخیر بین پاکستان و افغانستان ابراز کرده و از هر دو طرف خواست تا خویشتنداری کرده و اختلافات خود را از طریق گفت‌و‌گو حل کنند.

لین جیان گفت: چین صمیمانه امیدوار است که هر دو طرف بر تصویر وسیع‌تر تمرکز کنند، آرامش و خویشتنداری خود را حفظ کرده و نگرانی‌های متقابل را از طریق گفت‌و‌گو و مشورت حل کنند.

وی افزود: اسلام‌آباد و کابل از تشدید بیشتر تنش‌ها جلوگیری کنند و به طور مشترک صلح و ثبات را در هر دو کشور و منطقه گسترده‌تر حفظ نمایند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد: ما عمیقا نگران افزایش تنش‌ها پس از درگیری‌های اخیر هستیم که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر شده است و بار دیگر تأکید می‌کنیم که چین آماده است تا نقشی سازنده‌ای در بهبود و توسعه روابط بین پاکستان و افغانستان ایفا نماید.