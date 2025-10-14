پخش زنده
شهرستان خوی با تقدیم یکهزار و هجده شهید والامقام، از جمله، بیستوهشت سردار و امیر شهید سهم بزرگی در دفاع از انقلاب اسلامی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در قالب برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی، جلسه ستاد کنگره سرداران شهید شهرستان خوی به ریاست غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی و با حضور اعضای ستاد، مسئولان ادارات و فرماندهان نظامی و انتظامی در محل فرمانداری برگزار شد.
غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی در این جلسه با قدردانی از تلاشها و اقدامات انجامشده در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: کنگره سرداران شهید شهرستان خوی بخشی از حرکت عظیم فرهنگی و معنوی کنگره ۱۲ هزار شهید استان آذربایجان غربی است که با هدف گرامیداشت یاد و نام شهیدان و تبیین آرمانهای آنان برگزار میشود.
وی افزود: برگزاری یادوارهها و اجلاسیههای شهدا، بستری مؤثر برای تبیین مفاهیم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه ایثار و مقاومت است و باید همه دستگاهها با نگاه مسئولانه در اجرای این برنامه مشارکت کنند.
فرماندار ویژه خوی با اشاره به رشادتها و دلاوریهای فرماندهان و سرداران شهید در دوران دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه، اظهار داشت: شهرستان خوی با تقدیم یکهزار و هجده شهید والامقام، سهم بزرگی در دفاع از انقلاب اسلامی داشته است که از این میان، بیستوهشت نفر از سرداران و امیران شهید هستند و باید بهصورت ویژه مورد تکریم و معرفی قرار گیرند.
آزاد برگزاری کنگره سرداران شهید خوی را نمادی از تکریم مقام شامخ شهیدان دانست و تأکید کرد: این کنگره فرصتی برای بازخوانی مجاهدتها و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای جدید است و همه دستگاههای اجرایی باید در مسیر تحقق اهداف آن همکاری کنند.
سرهنگ موسی جعفرزاده معاون هماهنگکننده سپاه خوی نیز با بیان اینکه یادوارهها و اجلاسیههای شهدا نقطه عطفی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستند، گفت: سپاه خوی با همکاری ادارات و نهادهای شهرستانی، برنامهریزی لازم برای برگزاری مطلوب این کنگره را در دستور کار قرار داده است.
وی با تشریح برنامههای پیشرو، از تشکیل کارگروههای تخصصی، برگزاری یادوارههای محوری و تدوین تقویم اجرایی فعالیتها در راستای برگزاری با شکوه کنگره سرداران شهید خوی خبر داد.
در پایان این نشست، احکام مسئولیت کارگروههای تخصصی ستاد کنگره با حضور فرماندار ویژه خوی، معاون هماهنگکننده سپاه و سایر مسئولان به اعضا ابلاغ شد.